Médias: La présidente de l’ OFUMCI en tournée de sensibilisation

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'actions de l'année en cours, l' OFUMCI (Organisation des femmes unies des médias de Côte d'Ivoire), a posé ses valises, le vendredi 08 juillet 2022, dans le chef-lieu de la région de la Marahoué. Objectif : sensibiliser les femmes des médias quel que soit le poste qu'elles occupent à rejoindre l’organisation dans la lutte pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Angèle Koulaï, présidente de l'OFUMCI: "J’exhorte toutes mes sœurs à se tenir prêtes à accueillir la délégation de l'OFUMCI dans leur région"

Entamée le 28 juin dernier par l’étape des régions du Guémon, Cavally et du Tonkpi, la tournée nationale de sensibilisation et de mobilisation, se poursuivra jusqu’au lundi 18 juillet 2022, à San-Pedro.

« Cette tournée nationale va nous permettre de sensibiliser le maximum de femmes à travers le pays et les mobiliser afin qu'ensemble nous puissions nous valoriser dans ce secteur d'activité dominé par les hommes. Car, l'un de nos combats est de lutter contre le harcèlement sexuel dont sont victimes beaucoup de femmes dans le milieu des médias. Tout en s'impliquant davantage dans ce milieu des médias avec beaucoup de passion », a expliqué Angèle Koulaï, la présidente de l'OFUMCI, lors de son passage dans les studios de la Radio de la Marahoué de Bouaflé.

La journaliste au Bélier intrépide, journal proche du PDCI-RDA, a saisi l’occasion durant son séjour de 3 jours dans la ville dénommée Violet-Blanc, pour adresser ses civilités aux autorités administratives et politiques, au rang desquelles il y avait le président du Conseil régional de la Marahoué, Zamblé Bi Zahoury Zéphirin.

Angèle Koulaï, accompagnée de la secrétaire générale adjointe, Assié Léa, ne s’est pas fait prier, pour lancer un vibrant appel à l’endroit de ses pairs. « J’exhorte toutes mes sœurs à se tenir prêtes à accueillir la délégation de l'OFUMCI dans leur région. Nous envisageons sillonner toutes les régions du pays pour non seulement, dire aux femmes que le métier des médias est accessible à tous mais également de demander à toutes les passionnées de médias de nous rejoindre », a indiqué la présidente de la dernière-née des organisations de femmes des médias.

Notons que le clou de la tournée de sensibilisation, sera marqué par l'investiture du bureau national de l'OFUMCI, qui se tiendra le samedi 27 Août 2022, à Abidjan. Créée il y a seulement 3 mois, l’organisation des femmes unies des médias de Côte d'Ivoire, compte près d’une trentaine de membres issues de tous les secteurs d'activités des médias.

Raffermir les liens d’amitié et de fraternité, ainsi que sensibiliser et former les femmes des médias à s’impliquer davantage dans un milieu dominé par les hommes, est sa principale mission.

Tizié TO Bi

Correspondant régional