"Just Do It" : Voici l'histoire derrière le célèbre slogan de Nike

Créée en 1968 par Philip Knight et Bill Bowerman, la société Nike est aussi célèbre avec son slogan "Just Do It". Mais en fait, quelle est l'histoire derrière cette fameuse expression ?

Nike et son célèbre slogan

Depuis 1988, l'expression "Just Do It" (fais-le, en français) est une marque déposée par Nike, une société d'équipements sportifs originaire des États-Unis. À l'origine de ce slogan se trouve l'agence de publicité Wieden+Kennedy. En fait, cette phrase a été inspirée des dernières paroles prononcées par Gary Gilmore. Condamné à mort, cet homme a déclaré "Let's do it" qui se traduit par "faisons-le". Le slogan invite à cesser de rêver, de parler, d'essayer et à passer à l'action.

Grâce à cette campagne publicitaire, Nike a effectué un véritable bond sur le marché des chaussures de sport aux États-Unis. Sa part de marché est passée de 18 % à 43 % entre 1988 et 1998 avec une vente qui passe de 877 000 000 à 9,2 milliards de dollars dans le monde entier. L'expression "Just Do It" est très souvent associée à Swosh, le logo en forme de virgule.

Nike tire son nom de la déesse de la victoire grecque Niké dotée de la capacité de se déplacer à grande vitesse. En 2019, l'entreprise employait 79 000 personnes. L'équipementier américain a réalisé un chiffre d'affaires de 44,5 milliards de dollars en 2021.