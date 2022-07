DynExcAfrica : Des bénéficiaires reçoivent leurs certificats

À l’initiative de l’ONG Dynamiques et excellentes d’Afrique, soixante-quinze bénéficiaires des programmes DynExcAfrica ont reçu leurs certificats au cours d’une cérémonie qui a lieu le jeudi 14 juillet 2022 au Musée des cultures contemporaines Adama Toungara d’Abobo.

DynExcAfrica : Koné Maimouna veut réduire la fracture numérique

Jeudi 14 juillet 2022, Dynamiques et excellentes d’Afrique a organisé la cérémonie de remise de graduation DynExcAfrica à plusieurs jeunes filles. Soixante-quinze filles ont suivi le programme Girls STEM Academy et cinquante autres ont été formées au Young Women Digital Program.

L’objectif de ce programme est de promouvoir l’excellence dans les quartiers populaires et en zones rurales, de faire prendre conscience de l’importance des études supérieure et encourager les filles à s’orienter dans les domaines scientifiques.

Sous la houlette de Koné Maimouna, directrice exécutive de Dynamiques et excellentes d’Afrique, DynExcAfrica est un programme qui intervient dans le cadre de l’exécution du plan d’action 2022 financé par le groupe Allianz. Il s’agissait de sensibiliser 2 177 collégiennes et lycéennes issues du lycée moderne d’Anayama, du lycée moderne d’Abobo,du collège moderne Gbon Coulibaly de Natio-Kodabara, du collège moderne Amadou Gon de Koni et du lycée municipal d’Adiaké.

"Dans un monde de plus en plus compétitif, où les STEM (Sciences-technology-engineering-mathematics) détiennent une place d’honneur, nous avons su compter sur chacun de vous pour nous aider à inculquer la culture de l'excellence aux jeunes filles et femmes, mais surtout à réduire la fracture numérique entre les sexes", a affirmé Koné Maimouna.

Cette année, DynExcAfrica a mis en œuvre des programmes de formation visant des collégiennes des communes de Korhogo, Sinématiali et Abobo. Ce sont au total quatre-vingt-cinq jeunes filles qui ont été formées à l’informatique, au développement d’application et à la robotique dans le cadre de Girls STEM Academy.

Au niveau de Young Women Digital Program, cinquante-deux élèves ont reçu des formations en usage professionnel de l’outil informatique, gestion de projets et au marketing digital.

Koné Anastasie, représentant a encouragé les récipiendaires à toujours viser l’excellence. " Il est possible de surmonter les obstacles liés à des situations sociales difficiles pour être parmi les meilleures si l’on eprouve la volonté de réussir par le travail (...) Vous ne devez pas vous arrêtez en si bon chemin", a dit la directrice de cabinet adjointe de la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation.

Pour elle, le projet DynExcAfrica encourage les jeunes à se tourner vers ces secteurs pour lesquels la Côte d’Ivoire a de réels besoins.