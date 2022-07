Patricia YAO nommée au Groupe parlementaire d’amitié Côte-d’Ivoire- France

La Députée-maire de la commune de Guitry, dans la région du Loh-Djiboua, Mme Patricia YAO, portera désormais la voix de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire à l'international.

Assemblée nationale : Le Président Adama Bictogo renouvelle sa confiance à Patricia YAO

Encore une autre promotion pour Mme Patricia Yao. La députée-maire de Guitry vient d'être nommée Présidente du Groupe parlementaire d’amitié Côte-d’Ivoire- France pour la législature 2021-2025. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, n'a pas trouvé meilleur profil que la directrice de cabinet de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara.

Mercredi 13 juillet 2022, a eu lieu au siège de l’Assemblee Nationale à Abidjan-Plateau, la cérémonie de remise de parchemins à 49 Députés Présidents de groupes d’amitié parlementaire.

"A cet effet, je voudrais exprimer mes remerciements au Président de l’Assemblée Nationale de Côte-d’Ivoire, SEM Bictogo Adama, qui a bien voulu me nommer Présidente du Groupe parlementaire d’amitié Côte-d’Ivoire- France pour la législature 2021-2025", s'est réjouie Patricia Yao.

La Députée de Guitry promet de mettre un point d'honneur, avec ses homologues du Groupe, sur le renforcement des liens d'amitié historique entre les deux pays. "Précisons que le Groupe d’amitié parlementaire a pour buts, de tisser des liens entre parlementaires ivoiriens et étrangers et d’être un instrument du rayonnement de l’Assemblée Nationale à l’international", a déclaré Patricia Yao.

Député d’Agboville, par ailleurs Secrétaire exécutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Adama Bictogo a été élu, le mardi 7 juin 2022, président de l’Assemblée nationale avec 237 voix pour 248 votants, succédant ainsi à feu Amadou Soumahoro.

Le nouveau président de l’Assemblée nationale a promis de relever le défi de cette présidence pour une Assemblée nationale forte et au service des Ivoiriens. Le député d’Agboville s’est dit prêt à accompagner la politique de transformation économique et sociale du pays dans un climat permanent de dialogue et de paix.