Emma Dobré: '"Mariage et enfants, ça ne m’intéresse pas, même pas''

Invitée à une émission sur Life Radio, la productrice de Kerozen Dj, Emma Dobré, a donné sa position sur le mariage.

Emma Dobré pas intéressée par le mariage

La productrice de l'artiste Kerozen, Emma Dobré, a eu une liaison amoureuse avec Saga la légende, un artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006.

Après plusieurs mois passés aux côtés de la charmante productrice, Saga La légende, qui était également membre du label Emma Dobré Prod, a exprimé son mécontentement sur la toile, estimant que la jeune productrice accordait une trop grande importance à Kerozen au point d'oublier les autres artistes du label et parfois sa vie de couple.

Après avoir exprimé son ras-le-bol à maintes reprises, le sosie de feu Douk Saga a pris une importante décision. "Moi, ce que je vais faire, c'est simple. Je ne veux pas que mon travail soit lié à mes relations. Moi, je vais vous laisser continuer votre chemin ensemble, toi et ton artiste que tu aimes tant ; comme ça, il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas de parti pris. Vous allez continuer votre production. Moi je me retire", a lâché Saga La Légende.

''Kerozen est, à la base, un ami. Il est là pour moi et je suis là pour lui. Personne ne peut me séparer de Kerozen. Avec Saga Junior, c'est la rupture ! Je ne le considère plus comme mon copain après ce qu'il a dit là'', a soutenu Emma Dobré lors de son passage à l’émission peopl’Emik sur La 3.

Plusieurs mois sont passés, Emma Dobré est visiblement passée à autre chose. Invitée récemment sur les ondes de Life Radio, la célèbre dame du milieu du showbiz ivoirien a clairement indiqué qu’elle n’est vraiment pas intéressée par l’idée de fonder un foyer: “Franchement, mariage et enfants, ça ne m’intéresse pas, même pas”, a soutenu la productrice ivoirienne.

Puis d’ajouter: “J’ai fait 15 ans de mariage, avec 2 enfants. Je ne regrette rien aujourd’hui”.