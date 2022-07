Musique : Patrick Achi reçoit Aicha Koné, son « amie de longue date »

Icône de la musique ivoirienne et africaine, Aicha Koné célèbre le 45è anniversaire de sa carrière le 7 août prochain à l’occasion d’un concert.

A quelques semaines de la célébration de ses 45 ans de carrière, Aicha Koné reçue par Patrick Achi

A quelques semaines de son spectacle, la diva Aicha Koné a été reçue en audience le vendredi 15 juillet 2022 par le Premier ministre Patrick Achi. Heureux de retrouver la chanteuse qu’il a présentée comme une « amie de longue date », Patrick Achi a reçu un album dédicacé des mains de la star, ainsi qu’un lot de tickets pour son spectacle à venir.

Au terme de la rencontre, Aicha Koné a remercié le Premier ministre pour son soutien au spectacle à venir. « Je lui dis merci pour l’accueil. Le thème (du concert, ndlr), c’est paix et réconciliation. Je suis très contente de l’accueil, ça me rassure », a déclaré Aicha Koné qui était accompagnée de membres de son staff.

Véritable légende vivante de la musique ivoirienne, Aicha Koné a une riche carrière marquée par 26 albums, 47 distinctions et auréolée de deux disques d’Or. En plus de chanteurs ivoiriens, plusieurs artistes étrangers sont attendus à cette célébration. Il s’agit notamment de Tshala Muana de la RDC, Amadou Sodja de la Guinée et Ismaël Lô du Sénégal.