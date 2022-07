Mercato : Riyad Mahrez prolonge avec Manchester City

Riyad Mahrez, ce nom restera collé à Manchester City en principe au moins jusqu'en 2025. L'ancien joueur de Leicester vient de prolonger son contrat de 3 ans avec le club anglais. Une très bonne opération pour les Skyblues qui ont perdu deux atouts offensifs cet été, Gabriel Jésus et Raheem Sterling.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. L’international algérien va prolonger son aventure avec Manchester City jusqu'en juin 2025. L'annonce de la prolongation a été faite vendredi 15 juillet à travers le site officiel du quintuple champion d'Angleterre.

Riyad Mahrez continue son chemin à City

Auteur de 24 buts et de 9 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, Riyad Mahrez va donc poursuivre son histoire avec les Skyblues pour les 3 prochaines années, lui qui est arrivé en 2018 en provenance de Leicester. Aussitôt après l'officialisation de sa prolongation, celui qui a porté à 75 reprises le maillot de la sélection algérienne et qui a inscrit 26 buts s'est dit heureux d'avoir prolongé.

« Je suis très heureux de signer ce nouveau contrat. J'ai apprécié chaque minute de mon temps ici. C'est un plaisir de faire partie d'un club aussi incroyable. C'est un plaisir de faire partie d'un club aussi incroyable », a-t-il commenté sur le site des Skyblues

Le Fennec à presque tout gagner avec les Skyblues

A l'exception de la Ligue européenne des Champions, le champion d'Afrique 2019 a déjà glané une orgie de trophée avec le club anglais. le virtuose algérien de 31 ans a décroché en effet, la Premier League (2019, 2021, 2022), la FA Cup (2019), la League Cup (2019, 2020, 2021) et le Community Shield (2018).

Il a été un finaliste malheureux de la Ligue européenne des champions en 2021 face à Chelsea.

Un matériel offensif lourd pour Pep Guardiola

Nonobstant les départs de Gabriel Jésus à Arsenal et de Raheem Sterling à Chelsea, Manchester City dispose avec cette prolongation de Riyad Mahrez d'un bastion offensif de gala. Entre autres : Phil Foden qui est également en passe de prolonger, Jack Grealish, Riyad Mahrez et la recrue phare de l'été, le norvégien Erling Braut Haaland, Pep Guardiola dispose d'une palette offensive très enviable avec laquelle il peut continuer par assurer l'hégémonie du club sur le plan national et allé conquérir l’Europe au cours de la saison 2022-2023.