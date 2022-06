Cristiano déterminé à ramener MU au sommet de la Premier League

Cristiano Ronaldo n’ira pas au Bayern cet été, malgré les folles rumeurs. CR7 devrait bien rester à Manchester United jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Mercato à Manchester United: Cristiano Ronaldo reste à Red Devil

Jeudi dernier, la presse espagnole annonçait que le Bayern Munich songeait à Cristiano Ronaldo pour remplacer Robert Lewandowski, le Portugais souhaitant changer d'air. Seulement, une arrivée en Bavière a vite été démentie ce vendredi par les médias allemands. Et Sky Sports en a rajouté une couche.

En effet, dans l'émission Football Daily, Mark McAdam a confié que le quintuple Ballon d'or n'aurait pas l'intention de quitter Manchester où sa famille se sentirait bien. De plus, Erik ten Hag compterait sur lui alors que le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid voudrait contribuer à ramener MU au sommet de la Premier League. En d'autres termes, il ne devrait pas y avoir de feuilleton CR7 cet été.

Cristiano Ronaldo (37 ans) avait mis un sacré coup de pression à sa direction, en indiquant qu'il était prêt à quitter Manchester United si le mercato estival 2022 ne répondait pas à ses attentes. En fin de contrat dans un an et plus proche de la fin de sa carrière que du début, le Portugais veut faire partie d'une équipe compétitive pour continuer à garnir son armoire à trophées. Reste maintenant à savoir ce que l'attaquant international lusitanien fera dans les prochaines semaines, et surtout si les Red Devils sont prêts à tout pour le conserver.