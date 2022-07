CAN féminine: Maroc-Afrique du Sud pour le bouquet final

Au terme des demi finales de la CAN féminine Maroc, l'Afrique du Sud et le pays hôte le Maroc ont décroché leurs tickets pour la finale en battant respectivement la Zambie et le Nigeria.

CAN féminine 2022 : Le Maroc et l'Afrique du Sud en finale

La première demi-finale de la CAN féminine 2022 a vu s'imposer l'Afrique du Sud contre la Zambie au terme d'un match intense. Dans cette rencontre qui s'est déroulée au Stade Mohammed VI de Casablanca, les Coopers Queens vont dominer l'entame de la partie avec des attaques placées dans les couloirs, mais Grace Chanda et Ochumba Lubandji ont brillé par leur inefficacité. En seconde période, les pouliches de Bruce Mwapé vont baisser en régime laissant ainsi le monopole du jeu aux Sud-africaines. Elles seront récompensées à la 94e minute sur penalty inscrit par Linda Motlhalo.

Les Lionnes de l'Atlas avaient face à elles la grosse écurie nigériane, onze fois championne d'Afrique. Pour autant, la bande à Reynald Pedros n'a pas tremblé malgré l'ouverture du score du Nigeria à la 62e minute, œuvre d'Uchenna Kanu. Très déterminées à écrire l'histoire, les Marocaines reviennent à la marque avec l'égalisation qui est intervenue à la 66e minute par l'entremise de Sana Messaoudi. Les Nigérianes vont ensuite écoper de deux cartons rouges et disputeront le reste de la rencontre à 9.

Et c'est dans les séances de tirs aux buts que le Maroc va s'imposer (5-4) contre les Super Falcons pour s'offrir une finale historique contre l'Afrique du Sud.

Maroc-Afrique du Sud,une finale inédite en perspective

Cette finale de la CAN féminine 2022 entre le Maroc et l'Afrique du Sud qui se joue dimanche 24 juillet à des allures de première à plusieurs niveaux. C'est pour la première fois de l'histoire de la CAN féminine que le Maroc va disputer une finale et ceci face à une Afrique du Sud habituée certes à jouer des finales, mais qui les a toujours perdues.

Cette affiche inédite va également consacrer un nouveau vainqueur de la compétition à part le Nigeria et la Guinée Équatoriale qui ont raflé les 13 précédentes éditions.

Le duel entre Lionnes de l'Atlas et les Banyana Banyana s'annoncent donc étincelante.