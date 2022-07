Dimanche de la solidarité : Des familles soulagées à Yopougon et à Abobo

Dans le cadre du « Dimanche de la solidarité », Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, accompagnée des membres de son cabinet, a visité les familles Boizo et Fofana, le dimanche 17 juillet 2022, dans les communes de Yopougon et d’Abobo.

Veuve Bertine Boizo, mère de 5 enfants reçoit l’équipe du « Dimanche de la solidarité »

Il s’agissait pour Myss Belmonde Dogo d’aller au contact des populations vulnérables ou victimes de catastrophes naturelles, pour leur apporter l’assistance et le réconfort du gouvernement.

Le quartier Banco 2, dans la commune de Yopougon, a constitué la première étape de ce énième « Dimanche de la solidarité ». Myss Belmonde Dogo y est allée à la rencontre de dame Bertine Boizo, veuve depuis 2004 et mère de 5 enfants.

Grande fut la surprise de la veuve de constater qu’au lieu et place d’une simple visite de courtoisie des membres du ministère, c’était plutôt la ministre en personne, qu’elle recevait dans sa modeste maison. "C’est une surprise heureuse à laquelle je ne m’y attendais pas" s’est-elle réjouie.

Après les différentes civilités, elle a reçu de la part de son invitée spéciale un congélateur, de l’argent, des vivres composés de riz, de savon, d’huile, de tomates, etc., dont elle a promis en faire bon usage. "Avec ce congélateur, je pourrais reprendre mon commerce de glace, merci beaucoup", a-t-elle déclaré, avant de remercier la ministre pour ce geste.

Après la famille Boizo, le cap a ensuite été mis sur la commune d’Abobo, précisément au quartier N’dotré, où l’attendait la famille Fofana. Cette famille a vu son habitation, inondée par les eaux des pluies diluviennes, qui s’abattent sur le district d’Abidjan depuis plusieurs semaines. Avec cette fratrie de 7 enfants, Myss Belmonde Dogo a visité leur maison, qui selon le gouvernement, se trouve dans une zone à risque.

"Après avoir vu le reportage de la RTI qui présentait leur situation, nous avons décidé de venir constater les dégâts et faire l’état des lieux. Nous sommes venus leur apporter assistance et voir dans quelle mesure remettre à l’état leur habitation" a fait savoir la ministre.

Ibrahim Fofana, sans emploi et aîné de cette fratrie, a remercié le ministère et les personnes de bonne volonté, qui sont venues à leur aide depuis le début du drame. "Cette visite de la ministre nous réconforte, parce que nous ne sommes pas les seuls à vivre ce genre de situation en cette saison des pluies", a-t-il dit.

Myss Belmonde Dogo a profité de l’occasion pour leur prodiguer des conseils, avant de leur demander de rester unis dans l’entente et dans l’harmonie. Ici encore, comme à Yopougon, elle a fait don en vivres avec une somme d'argent, comme aide au relogement, en attendant la réhabilitation de leur maison, après la saison des pluies.

Initié depuis quelques mois, le Dimanche de la solidarité vise à soutenir et à venir en aide aux familles en difficultés, en leur apportant l’assistance et le réconfort du gouvernement.