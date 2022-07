Puissances militaires d'Afrique de l’Ouest, le Mali dans le TOP 3 !

Le dernier classement des Puissances militaires d'Afrique de l’Ouest révèle une incroyable percée du Mali. Le pays du Colonel Assimi Goïta rejoint le Nigeria et le Ghana sur le podium des meilleures armées sous-régionales.

Le partenariat Russie - Mali propulse Bamako sur le podium

L’armée malienne trainait l’image d’une armée misérable en Afrique. La percée des terroristes en République du Mali, un des plus grands pays d’Afrique, plus vaste d’Afrique de l’Ouest avec 1 241 238 km2, témoignait de la faiblesse des FAMa. C’est désormais un souvenir ancien et très lointain dans les esprits grâce à la coopération Russo-Malienne.

En effet, malgré la guerre russo-ukrainienne, le pays de Vladimir Poutine n'a cessé de doter en armes lourdes le Mali. Ce sont des aéronefs, des chars, véhicules blindés, munitions et plusieurs armes de guerre qui sont livrés aux troupes maliennes de façon régulière. Grâce à cette donation en armement, les hommes du Colonel Assimi Goïta ont inversé le rapport de force sur le théâtre des opérations face aux groupes terroristes.

Alors qu'ils poussaient les soldats maliens à déserter certains de leurs camps militaires, les terroristes sont aujourd'hui en débandade. Ils sont désormais traqués jusque dans leurs sanctuaires qu'ils désertent lors de chaque corps à corps avec les FAMa.

Puissances militaires d'Afrique de l’Ouest, le Mali taille patron

En effet, le dernier classement de Global Fire Power 2022 sur les armées les plus puissantes au monde montre une nouvelle réalité. Dorénavant, pour trouver la place de Bamako dans le classement des puissances militaires d'Afrique et même dans celui des armées du monde, il faudra changer d’habitude. Le Mali n’est en effet plus le petit dernier qu’il était ces dernières années. Il a réalisé un véritable exploit en quelques mois seulement en se hissant à une honorable place qui fait de lui un géant d'Afrique de l'Ouest.

Avec un score PwrIndx de 2,3829 (un score de 0,0000 est considéré comme «parfait»), Bamako est devenu la troisième meilleure armée d’Afrique de l’Ouest avec sa 100e place dans le classement mondial. C’est seulement le géant Nigeria (classé 35e sur 142 avec un score PwrIndx * de 0,5745) et le Ghana (classé 96e grâce à ses 2,3098 de score PwrIndx) qui devancent le pays d’Assimi Goïta.

Simplement, le Mali est devenu grâce à son partenariat avec la Russie une des trois plus grandes puissances militaires d’Afrique de l’Ouest devant la Côte d'Ivoire qui se classe à la 112e place avec un score PwrIndx * de 2,7392. Le pays du Président Alassane Ouattara accuse donc un retard de 12 points sur Bamako.

La Mauritanie est classée 125e avec 4,3067 de score PwrIndx. Elle est suivie pour la zone d’Afrique de l’Ouest par le Burkina Faso (classé 130e avec 4,7216 de score PwrIndx). Le Sénégal, beaucoup trop faible militairement, est absent des 142 pays inclus dans le classement 2022.

Comment détermine-t-on le classement des puissances militaires ?

La liste GFP utilise plus de 50 facteurs dans sa formule interne pour déterminer le score de l'indice de puissance de l’armée d’un pays donné. Cela fournit le classement final tout en permettant aux nations plus petites et plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec les plus grandes et les moins développées.

Certains bonus et pénalités sont ajoutés pour le raffinement qui, en fin de compte, présente un regard impartial sur la force militaire conventionnelle potentielle d'une puissance mondiale. Les flèches de couleur indiquent la comparaison des tendances d'une année à l'autre ( augmentation , stabilité , déclin ). Au total, 36 pays sont inclus dans l'examen annuel de la défense de la force militaire africaine (2022).

Classement des puissances militaires dans le monde

Sans surprise, les États-Unis sont la plus grande puissance militaire au monde.

1 - USA (0,0453PwrIndx).

2 - Russie (0.0501 PwrIndx).

3 - Chine (0.0511 PwrIndx)

4 - Idende(0.0511 PwrIndx)

5 - Japon 5e (0.AA95 PwrIndx)

6 - Korée du Sud (0.1261 PwrIndx)

7 - La France (0.1283 PwrIndx)

8 - Royaume Uni (0.1382 PwrIndx)

9 - Paskistan (0.1572 PwrIndx)

10 - Brésil (0.1695 PwrIndx)...