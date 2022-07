Coopération: Pourquoi Alassane Ouattara séjourne en Afrique du Sud

Le Président ivoirien Alassane Ouattara, est arrivé, dans l'après-midi de ce mercredi 20 juillet 2022, en Afrique du Sud pour une visite d'État de quatre jours au pays de Nelson Mandela.

Alassane Ouattara effectue une visite d'Etat en Afrique du Sud

Le chef de l'Etat ivoirien a été accueilli à sa descente d'avion par une forte délégation de membres des gouvernements sud-africain et ivoirien dont madame Kandia Camara, ministre des Affaires Etrangères de Côte d'Ivoire.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d’Ivoire et l'Afrique du Sud.

Le président Cyril Ramaphosa devrait recevoir vendredi le président Alassane Ouattara, en visite d'État officielle.

Il s'agira d'une visite réciproque du président Ouattara après la visite du président Ramaphosa dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en décembre de l'année dernière.

Selon la présidence ivoirienne, les deux chefs d'Etats tiendront des discussions bilatérales, assisteront à la signature d'un certain nombre d'accords et s'adresseront à un forum d'affaires.

Enfin, Alassane Ouattara prendra part, dans la soirée du vendredi, à un dîner offert en son honneur par son homologue sud-africain et visitera, le samedi 23 juillet, la prison de Robben Island où le Président Nelson MANDELA, le héros de la lutte anti-apartheid, a passé dix-huit de ses vingt-sept années de prison.

"L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire entretiennent des liens politiques, économiques, sociaux et culturels étroits. Les relations bilatérales entre les deux pays sont gérées par le biais de la Commission mixte de coopération (CCM), créée en décembre 2015, en tant que mécanisme bilatéral structuré pour faciliter la coopération économique, sociale, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays.

"Depuis la création du JCC, neuf protocoles d'accord (MoU) et accords ont été signés entre les deux pays dans des secteurs tels que l'agriculture, les mines, les transports, les télécommunications et la défense. Au cours de la visite d'État, les deux pays ont pour objectif de signer de nouveaux accords pour renforcer davantage les relations bilatérales », a déclaré la présidence.

Malgré les difficultés économiques provoquées par la pandémie de COVID-19, le commerce entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire a augmenté de quelque 774 millions de rands depuis 2019, atteignant au moins 2 milliards de rands en 2021.