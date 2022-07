La Côte d'Ivoire assurée d'atteindre l'accès universel à l' électricité avant 2030

La Côte d’Ivoire démontre que l’atteinte à l’accès universel à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable de l' électricité d’ici à 2030 en Afrique, c’est possible.

Le « Programme Électricité pour tous » en Côte d'Ivoire a permis un taux d’accès à l’électricité de 92% de la population

M. Koffy Léandre N’Dri, Directeur Central chargé des études générales et de la planification stratégique à la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), l’a confirmé : « L’accès universel est possible et on l’aura atteint avant 2030 en Côte d’Ivoire».

C’était lors de sa présentation faite sur le « Programme Électricité pour tous », le mardi 19 juillet, troisième et dernier jour du 20ème Congrès de l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (Asea).

Selon lui, le gouvernement ivoirien avait fixé à la CIE (société privé en charge de l’exécution cette mission) d’atteindre un objectif annuel de raccorder 200 mille foyers sur une durée de sept ans.

Pour 2022, confie-t-il, l’objectif demandé est de 250 mille sans oublier de souligner que le record annuel jusque-là atteint est de 254 mille.

Le « Programme Électricité pour tous », souligne auparavant M. Koffy Léandre N’Dri, a permis à la Côte d’Ivoire, avec un taux de couverture de 77%, pour un taux d’accès à l’électricité de 92% de la population, de raccorder plus d’un million de foyers à fin 2021.

Selon lui, les importants programmes d’investissements réalisés dans les réseaux jusqu’à la fin de l’année 2021, vont permettre d’atteindre 1,400 millions de ménages raccordés en fin 2022. Ce qui conforte ainsi les projections de la CIE d’atteindre les 100% entre 2028 ou 2029.

Il faut rappeler que l’objectif de départ était de raccorder un million de foyers en sept ans. Ce qui va permettre au pays de réaliser largement l’objectif n°7 de développement durable qu’est de « garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable d’ici 2030 ».

Le Directeur Central chargé des études générales et de la planification stratégique à la CIE fait savoir que face au financement de ce programme qui était la plus grosse problématique à traiter, la société exécutante a très tôt compris que si elle restait dans le schéma classique où il faut faire payer le ménage sur la base d’un devis, elle allait être bloquée.

Vingt-trois ans après sa mise en service, la centrale thermique d’Azito (sise à Yopougon) s’équipe une fois de plus pour tourner à plein régime ! Pour preuve, ce lundi 27 Juin 2022, Azito Energie SA (filiale ivoirienne de l’entreprise britannique Globeleq et du groupe IPS West Africa) a inauguré officiellement la première tranche de son extension dénommée phase 4, se traduisant par la mise en marche d’une nouvelle unité de production à cycle combiné (composée d’une puissante turbine à gaz de 180MW et d’une autre à vapeur de 73MW), dont l’objectif est d’amplifier la capacité nationale de production en électricité. Grâce à une telle infrastructure technologique, la part de puissance générée par la centrale thermique est littéralement doublée, représentant désormais près de 30% de l’électricité produite en Côte d’Ivoire.