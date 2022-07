Olivia Yacé sur la liste des personnalités les plus influentes d'Afrique

Très bonne nouvelle pour la belle Olivia Yacé, quelques semaines seulement après avoir cédé sa couronne de Miss Côte d'Ivoire. Ce qu'il s'est passé.

Encore une autre distinction pour Olivia Yacé

Olivia Yacé a fait honneur à la Côte d’Ivoire lors de la finale du concours Miss Monde qui a eu lieu le 16 mars 2022 à Porto Rico. En effet, la reine de la beauté ivoirienne a décroché la place de 2ème dauphine. Ce qui signifie qu’elle fait partie du TOP 3 des plus belles femmes du monde.

Depuis l'existence de ce concours en 1951, c'est la toute première fois qu'une Ivoirienne, voire une africaine francophone atteint ce niveau de la compétition. Pour cette belle performance, Olivia Yacé reçoit de nombreux messages de félicitations. Elle avait même reçu un accueil triomphal à son retour au bercail.

Pour certains, elle est aujourd’hui une fierté nationale tout comme l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba. Et elle a même été désignée ambassadrice du tourisme en Côte d’Ivoire au même titre que l’icône nationale du football ivoirien.

Bien qu'ayant cédé sa couronne de reine de la beauté ivoirienne le 3 juillet dernier, Olivia Yacé continue de rayonner. Elle figure même parmi les 700 personnalités les plus influentes, selon un magazine sud-africain.

'' C’est un grand honneur de figurer dans la liste des 700 personnalités africaines les plus influentes de 2022. Ces “AFRICAN DOERS” qui, selon le Tropics Magazine, “œuvrent à positionner l’Afrique, comme une terre de talents, d’investissements d’innovation et d’excellence. Merci au magazine Sud-africain et félicitations à toutes les personnalités qui y figurent. Vive l’Afrique! Miss World Africa", a écrit Olivia Yacé sur sa page Facebook.