Élections RHDP-Bouna: Nialé Kaba mouille le maillot pour Michel Noufé

La campagne électorale pour l’élection des Secrétaires Départementaux du RHDP, bat son plein. Dans le département de Bouna, la Ministre Nialé KABA est, elle-même, descendue sur le terrain pour apporter son soutien à la liste "Fraternité et paix dans le Bounkani" de Michel Noufé.

Élections départementales au RHDP: Michel Noufé en roues libres à Bouna

Candidat au poste de secrétaire départemental de Bouna Sous-préfecture- Bouko, dans la région du Bounkani, Michel Noufé bénéficie de solides soutiens au sein du RHDP local, dont celui de la Ministre du Plan, Nialé Kaba, fille et cadre de la région.

Le Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d’Ivoire, est membre de la liste "Fraternité et paix dans le Bounkani" qui affrontera, le samedi 23 juillet, dans les urnes, la liste "Ensemble pour la paix et le développement", conduite par Ouattara Bouraima, Hien Philippe et Kambou Sié.

Dans le cadre de la campagne électorale qui s'est ouverte depuis le lundi dernier, les candidats inscrits sur la liste intitulée "Fraternité et paix dans le Bounkani", à savoir le trio Michel NOUFE, Ouattara Adama Koffi Bernard et Hien Djanvote, se sont rendus, en compagnie de Nialé Kaba, dans la zone Birifor.

L'occasion fut bonne pour Nialé KABA, de présenter ces candidats aux parents de la zone Birifor et de leur demander de faire le choix de la liste "Fraternité et paix dans le Bounkani" qu'elle soutient ardemment. Mme la Ministre a également demandé aux différents secrétaires de Sections, de voter cette Liste pour des lendemains meilleurs.

La campagne prévue pour prendre fin ce jeudi 21 juillet à 00H00, sera couronnée, le samedi 23 juillet, par le déroulement à proprement dit, du scrutin dans les différents chefs-lieux des Départements Administratifs.

Michel Noufé est bien connu dans la région du Bounkani dont il est originaire, pour ses nombreuses actions sociales en faveur des populations sans distinction. Au niveau du RHDP, son engagement à la cause du parti et sa fidélité au président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs Président du RHDP, n'ont jamais failli.