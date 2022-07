Promotion des actions de Ouattara: Claude Sahy obtient un soutien de taille

Le mardi 12 et le mercredi 13 juillet 2022, les chercheurs, intellectuels et hommes de culture de Côte d’Ivoire en général et militants du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) en particulier, ont été interpellés par une adresse de Monsieur Claude SAHY, Secrétaire Exécutif adjoint du RHDP, chargé de la Communication et de la Propagande.

Appel aux intellectuels du RHDP : Voici la réponse à Claude Sahy

Diffusée dans la presse nationale, l’adresse relève la nécessité de pérenniser l’œuvre du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, à la tête de la Côte d’Ivoire depuis 2011. Elle rappelle avec justesse les acquis de la gouvernance du RHDP et de son Président qui ont propulsé la Côte d’Ivoire sur la trajectoire de la croissance économique et du développement durable. Elle indique avec pertinence, la nécessité de mieux faire connaître et comprendre les orientations stratégiques, les réformes et les réalisations ainsi générées.

Elle propose l’intensification des programmes de communication autour des objectifs et des résultats du RHDP et de son Président Alassane Ouattara, par une large diffusion, une infusion dans « le corps social » des actions fortes de la gouvernance du RHDP, dans les principaux vecteurs de l’opinion dont « les cercles, milieux et centres d’intérêts et autres lieux où le peuple discute et débat de toutes les questions qui touchent à la vie de la Nation ».

Considérant que les actions préconisées par l’adresse relèvent en particulier des fonctions d’animation scientifique, culturelle, sociale et politique des enseignants, des enseignants - chercheurs, des intellectuels et hommes de culture, Nous chercheurs, intellectuels et hommes de culture de Côte d’Ivoire en général et militants du RHDP en particulier, recevons et endossons cette interpellation du Secrétaire Exécutif adjoint, lui-même homme de culture.

L'engagement des chercheurs, intellectuels et hommes de culture du RHDP auprès de Claude Sahy

Nous le félicitons de son souci d’associer les enseignants, les enseignants- chercheurs, les intellectuels et hommes de culture aux actions de communication et de propagande de son secrétariat, lui donnons l’assurance de notre disponibilité à apporter notre contribution spécifique, à travers les structures du Parti notamment le Secrétariat National en charge de la Formation et de l’Institut Politique, le Secrétariat National en charge des Enseignants, par des publications d’articles, d’ouvrages, des participations aux débats, des rédactions de fiches et d’éléments de langage, etc…,

à l’approfondissement des études sur l’histoire sociale, économique et politique de la Côte d’Ivoire moderne et contemporaine, au miroir des enjeux géopolitiques à l’échelle de la sous-région d’Afrique de l’Ouest et de la Région Afrique, nous engageons à prendre toute notre part dans l’animation et l’intensification de la communication sur les nombreux défis relevés par la gouvernance de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Président de notre grand Parti le RHDP, le père du Second miracle économique ivoirien, depuis qu’il préside aux destinées de notre beau pays.

Fait à Abidjan, le 19 juillet 2022