Agboville: Le Nonce apostolique pose la 1ère pierre du siège de la Caritas

D’une valeur de plus de 124 millions de FCFA, le siège administratif de la Caritas d’ Agboville sera bâti sur une superficie de 480 m2 dans l’enceinte de la cathédrale Saint Jean-Marie Vianney de la ville.

Mgr Paolo Borgia, Nonce apostolique en Côte d’Ivoire, a procédé le jeudi 21 juillet 2022, à la pose la première pierre de ce bâtiment en R+1, qui comprendra des bureaux, une infirmerie, une salle de réunions et d’adoration, une cuisine, ainsi que des magasins et des toilettes.

« Il est important de construire un siège dédié aux œuvres sociales. En effet, le commandement principal auquel Dieu nous invite est celui de l’amour du prochain. Parce que, quand nous aimons notre prochain, nous manifestons l’amour vrai à Dieu. C’est dans l’amour du prochain que, nous faisons toutes les œuvres nécessaires pour aider ceux qui sont faibles, qui sont dans la détresse », a rappelé le chef de la diplomatie vaticanesque en terre ivoirienne, en présence de Mgr Alexis T. Youlo et de Sihindou Coulibaly. Respectivement, évêque du diocèse d’Agboville et préfet de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Pour Mgr Paolo Borgia, l’aide apportée aux personnes vulnérables, participe au développement de la société de nos pays. « Je suis très content du travail que fait toujours la Caritas. Elle est une aide pour la société ivoirienne. C’est pourquoi, je prie le Seigneur afin qu’il puisse aider ceux et celles qui se dévouent jour et nuit dans l’accompagnement des populations dans le besoin. Nous devons toujours être attentifs à suivre l’amour tout en manifestant l’amour de Dieu dans tout ce que nous faisons », a recommandé le représentant du Saint Siège pour l’Église catholique de la Côte d’Ivoire.

Bien avant, le père Tiémélé Jean-Pierre, secrétaire exécutif national de la Caritas, est revenu sur les missions de l’organisation humanitaire. « La Caritas offre des services sociaux, sauve des vies, reconstruit des communautés et leur redonne leur autonomie. Elle œuvre pour la justice et la promotion humaine intégrale. C’est pourquoi, elle ne cherche pas seulement à donner du poisson mais développe avec la participation des bénéficiaires, des initiatives qui leur permettent de pêcher », a-t-il expliqué.

Caritas Agboville, qui fait partie des 15 Caritas diocésaines de Caritas Côte d’Ivoire, entend renforcer la dynamique de la promotion humaine à travers un service communautaire de la charité. La Caritas, faut-il le rappeler, intervient dans l’accueil et la réintégration socioéconomique des réfugiés et migrants et dans l’accompagnement social des personnes impactées, à reconstituer leurs moyens de subsistance.

Aussi, intervient-elle dans la construction d’écoles primaires et de classes de passerelles pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants dans les zones à faible taux de scolarisation. Placée sous le co-parrainage du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, représenté par Toussaint Kouadio et Me Mahan Armand, la cérémonie a enregistré aussi la participation de Fleur Aké M'Bo, secrétaire nationale du PPA-CI en charge de la promotion du parti auprès des nouveaux majeurs, invitée d'honneur, et de nombreux fidèles chrétiens.

Tizié TO Bi

Correspondant régional