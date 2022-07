Tensions entre Madagascar et les Comores : les liaisons aériennes suspendues

Les tensions sont vives actuellement entre le Madagascar et les Comores. Les liaisons aériennes entre les deux pays sont interrompues. Selon le ministre malgache du Transport, Rolland Ranjatoelina, "les Comores font partie de la ligne rouge".

Pourquoi les liaisons aériennes sont interrompues entre le Madagascar et les Comores

Rolland Ranjatoelina a fait savoir que l’interruption des liaisons aériennes entre le Madagascar et les Comores est due aux risques de trafic d’or. "Les lignes vertes sont celles qui ne posent aucun problème en matière de trafic et particulièrement en matière de trafic d’or. Aujourd'hui, les Comores font partie de la ligne rouge", a dit le ministre malgache du Transport dont les propos sont cités par RFI.

Pour M. Ranjatoelina, "bien que les mesures de sécurité soient appliquées, les risques sont très élevés et c'est pour éviter ce genre de risques que les autorités ont pris cette décision". Il a aussi ajouté que les liaisons aériennes entre la capitale malgache Antananarivo et Moroni ne peuvent reprendre sans une autorisation préalable du Conseil des ministres. "Les conditions ne sont pas remplies", a-t-il dit.

Du côté des Comores, les autorités pensent que la Grande Île tente de faire pression sur elles en vue d’entrer en possession des 49 kilos d’or saisis à l’aéroport de Moroni en provenance de Madagascar. Deux trafiquants malgaches et un Comorien sont mis en cause. "Il n'y a pas de lien de cause à effet. Il s'agit d'une prévention purement et simplement", s’est défendu le ministre malgache du Transport.