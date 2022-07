Paix et Progrès : La Jeunesse africaine invitée à relever les défis

Réunis à Rabat du mercredi 20 au dimanche 24 juillet 2022 à l’occasion de la 1ère édition du dialogue annuel de la jeunesse panafricaine, les différents conseils nationaux jeunesse ont été invités en fin de travaux, à œuvrer pour relever les défis du progrès et de la paix au niveau mondial.

Dialogue annuel de la jeunesse panafricaine: Un espace de débat, de défis et d’opportunités qui s’ouvrent au continent africain

S’exprimant à l’ouverture des travaux de cette première édition , Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication du Maroc a souligné que ce cadre d’échange se doit d'être un espace de débat au cœur des défis qu’affronte la jeunesse d’africaine, et des opportunités qui s’ouvrent au continent, précisant que l’Afrique est actuellement au centre de la concurrence internationale, de par ses ressources naturelles, ses énormes ressources humaines et notamment de ses 400 millions de jeunes africains.

«Il est de notre responsabilité en tant que décideurs et représentants de la jeunesse africaine, à veiller à la construction économique, à mettre les jalons de la nouvelle ascension de l'Afrique qui sert indéniablement les intérêts du continent et de ses peuples", a-t-il poursuivi. De son côté, le président de l'Union panafricaine de la jeunesse (UPJ), Moumouni Dialla a assuré que cette manifestation vise à amener la jeunesse africaine à avoir un regard uni pour construire le continent africain et relever ensemble les défis du moment, ajoutant que l’Afrique est un continent qui représente l’avenir du monde.

« Cet événement représente un cadre de dialogue et d'échange en vue de trouver les solutions idoines pour les problèmes qui minent nos pays », a-t-il fait savoir dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre. Il faut noter que les sujets relatifs à l'atténuation de la crise migratoire en Afrique, la consolidation de la paix et de la sécurité, les défis climatiques, ainsi que l'inclusion économique à travers la Zone de libre-échange continentale Africaine (ZLECAF) sont les thématiques qui ont été abordés durant ces cinq jours de travaux.