Roger Milla raconte la mort de Marc-Vivien Foé : "Cela a été un choc"

Dix-neuf ans après la disparition de Marc-Vivien Foé, Roger Milla se souvient. L'ex-buteur des Lions Indomptables du Cameroun raconte les circonstances de la mort du natif de Nklolo.

Roger Milla continue de pleurer son "fils" Marc-Vivien Foé

Le 26 juin 2003, le monde du football a été frappé par un malheur. L'ex-international Camerounais Marc-Vivien est décédé au cours d'un match opposant son pays comptant pour la Coupe des confédérations. Ce départ tragique de l'ancien joueur du Canon de Yaoundé et du RC Lens a fortement ému Roger Milla.

Plus de dix années après le décès de Marc Foé, Roger Milla a encore en mémoire ce drame. "Quand j’ai vu Marc-Vivien Foé tomber, j’ai immédiatement pensé à une blessure. Il sortait d’un duel avec un joueur colombien, je me suis dit que l’affrontement avait été un peu physique et qu’il avait dû se faire mal. Ou qu’il s’agissait d’un coup de fatigue – après tout, c’était la fin de la compétition. À ce moment-là, il était inimaginable que cela puisse être quelque chose de grave. Marc-Vivien Foé était tellement jeune…", a déclaré la légende du football camerounais dans les colonnes de Jeune Afrique.

Marc Foé est resté au sol inerte avant d'être sorti du terrain sur une civière. "Les gens ont commencé à s'interroger, nous attendions tous que l'arbitre appelle l'équipe médicale. Marc-Vivien Foé ne se relevait pas", a ajouté le vieux lion.

Plus tard, Roger Milla apprend que son "fils" a rendu l'âme. "En chemin, j’ai croisé le médecin de l’Olympique lyonnais. Il m’a immédiatement annoncé que Marc-Vivien était mort, qu’ils n’avaient pas pu le réanimer. Cela a été un choc terrible. Apprendre que celui que je considérais comme un fils venait de mourir… Mais il fallait que j’aille le voir et près de vingt ans plus tard, cela reste très difficile d’en parler", se souvient-il avec tristesse. Marc Foé est décédé à l'âge de 28 ans.