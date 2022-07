Côte d'Ivoire : Patrick Achi lance les travaux de l’agropole nord

Le Premier ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi a officiellement lancé les travaux de construction de l’agropole nord ce mercredi 27 juillet 2022 à Sinématiali. En présence des populations qui se sont fortement mobilisées pour l’occasion, le chef du gouvernement a souligné l’importance de cette infrastructure qui vise notamment à développer l’agriculture locale.

Patrick Achi: « C’est une avancée pour le rétablissement de la souveraineté alimentaire »

« Aujourd’hui, nous nous réunissons pour célébrer une avancée majeure pour le dynamisme de notre agriculture, pour le rétablissement de la souveraineté alimentaire de notre pays », a déclaré le chef du gouvernement.

Patrick Achi qui a salué l’implication des cadres des 4 régions concernées par ce projet (Tchologo, Poro, Hambol et Bagoué), a livré les caractéristiques de cet important espace qui permettra à terme une lutte efficace contre l’inflation des denrées alimentaires.

« Ces agropoles seront un agent de changement total. Ils intègrent en effet les enjeux de production agricole, l’irrigation, la mécanisation agricole, la commercialisation et la valorisation des produits agricoles sur place tout en prenant en compte la réalisation des services sociaux de base », a indiqué le Premier ministre.

Avant de faire des précisions : « Il s’agit de développer un écosystème global, puissant et cohérent qui améliore le nombre et la productivité des filières agro-industrielles, qui améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays qui améliore notre souveraineté alimentaire ».

Renforcer le leadership de l’agriculture ivoirienne

L’Agropole nord qui intègre la réhabilitation et la construction de barrages hydroagricoles, l’aménagement de 5000 hectares de terre pour le riz et les cultures maraichères, la construction de 10 barrages agro-pastoraux et la mise à disposition de 100 hectares dédiées aux entreprises œuvrant dans la transformation agricole est une aubaine pour le rayonnement de l’agriculture ivoirienne selon la vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara.

« La Côte d’Ivoire est une grande puissance agricole avec un leadership africain croissant, incontesté sur tout un ensemble de cultures. Ce statut de puissance agricole, nous devons, selon la vision du Président de la République, continuer de le renforcer en produisant mieux, en produisant plus et ensuite en transformant localement tous ces produits afin de nous permettre de vendre plus cher, de mieux exporter et d’améliorer les conditions de vie de ces populations », a indiqué Patrick Achi.

L’implication du secteur privé à qui 100 hectares ont été dédiés pour la transformation des produits dans le cadre de l’Agri-parc industriel a été également saluée par le chef du gouvernement.

« Cela nous réjouit, que le secteur privé y prenne toute sa part dans ce très grand projet, a dit Patrick Achi. Les entreprises privées installées sur l’Agriparc seront en outre éligibles à la ligne de crédit qui sera mise en place par le projet. Dans ce cadre, il est prévu la création de 300 PME ; un programme d’incubation pour 1000 jeunes ; la création de 25 000 emplois directs et 45 000 emplois indirects. A terme, le projet touchera plus de 400 000 personnes et 1,2 million d’Ivoiriens en profiteront de façon indirecte ».

Présent à cette cérémonie, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement durable, Kobenan Kouassi Adjoumani s’est félicité du lancement de ce projet qui permet de « trouver des solutions aux contraintes du développement du secteur agricole ».

Avant le ministre, les représentants des structures partenaires, notamment la BAD et la BIDC ont salué le leadership ivoirien et l’engagement de l’Etat à développer l’agriculture.

D’un coût global de 167,4 milliards de Francs CFA, l’Agropole nord concerne la mangue, l’anacarde, le karité, le riz, le maïs, le maraicher, la viande et l’aquaculture. Outre la productivité et la disponibilité des produits, cet espace vise à faciliter l’accès aux marchés pour les producteurs et éleveurs.

En tout, 9 agropoles seront construits à travers le pays. « Les agropoles vont toucher toutes les régions de Côte d’Ivoire », a assuré le Premier ministre.

Notons que le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Makosso Collinet Anatole, présent en Côte d’Ivoire a fait le déplacement de Sinématiali pour apporter son soutien à Patrick Achi. Le chef du gouvernement ivoirien s’est félicité de cette présence.