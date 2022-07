Nuno Tavares passe sa visite médicale et rejoint l'Olympique de Marseille

C’est fait! Le portugais Nuno Tavares d’Arsenal est arrivé à Marseille ce vendredi où il y a passé sa visite médicale préalable à sa signature à l'OM.

Après l'échec du dossier Darko Lazovic, Pablo Longoria a obtenu un accord avec Arsenal pour le prêt sans option d'achat du latéral portugais, formé au Benfica Lisbonne.

Nuno Tavares (22 ans) est bien arrivé à Marseille ce vendredi pour passer la traditionnelle visite médicale selon les informations du quotidien régional La Provence. Cette arrivée devrait pousser encore un peu plus Jordan Amavi et Sead Kolasinac vers la sortie.

Recruté par Arsenal au cours de l'été 2021 pour la somme de 8 millions d'euros, Nuno Tavares a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues durant la saison 2021-2022, pour 22 rencontres et un but en Premier League.

L’Olympique de Marseille suit de très près le dossier Wijnaldum dans la mesure où celui-ci est étroitement lié à celui de Jordan Veretout (29 ans), annoncé dans le viseur du club olympien depuis de longues semaines. Le milieu de terrain romain plaît beaucoup à Pablo Longoria et son profil a été validé en interne par Igor Tudor.

L’ancien Nantais, non retenu dans le groupe de José Mourinho pour le match amical face à Tottenham en raison d’une blessure aux adducteurs, souhaiterait changer d’air après deux saisons passées à la Louve et la perspective de disputer la Ligue des Champions avec l’OM est forcément séduisante. Les deux clubs entretiennent de bonnes relations grâce aux transferts de Pau Lopez et Cengiz Ünder l'été dernier.

