Le célèbre rappeur français, Booba, bientôt sur le ring?

Booba est plus que jamais motivé pour défier l’un de ses grands ennemis, l’influenceur Dylan Thiry sur le ring. Après avoir été émoustillé à plusieurs reprises, par l’influenceur luxembourgeois qui a manifesté son envie d’en découdre avec lui, le célèbre rappeur français vient de marquer son accord.

Booba en mode combat

Ce sera un événement plus qu’inédit que de voir Booba sur un ring de boxe. Ce qui s’apparentait il y a quelques mois à une hypothèse, sera bientôt une réalité surtout après que le rappeur français a saisi la perche qui lui a été tendue par son éternel rival , Dylan Thiry avec qui il entretient des relations tumultueuses depuis des lustres sur la toile.

En effet, ce dernier avait déclaré après avoir combattu Benjamin Samat qu’il rêvait de challenger Booba au cours d’un combat.

Cette envie de Dylan Thiry de combattre Booba provient du fait que ce dernier s’était moqué de lui après sa défaite contre Benjamin Samat avec une épaule déboîtée.

Le rappeur est chaud pour le combat

B20 veut en finir avec ces provocations permanentes de Dylan Thiry et il a même fait des propositions à son adversaire concernant les villes dans lesquelles il souhaiterait que le combat se déroule.

« J’suis chaud pour le combat de boxe si ça t’intéresse toujours. Laisse les marques t’as plus qu’une issue. On se voit à Paris si tu veux comme tu as peur de venir à Miami », a affirmé Booba en début de semaine sur le réseau social Twitter.

Le rappeur français d’origine sénégalaise a même rassuré son adversaire qu’il a déjà trouvé un promoteur pour ce combat qui s’annonce explosif.

« J’ai trouvé promoteur, pay-per-view et j’ai une option sur Bercy ou U-Arena pour notre combat ! Paris en ligne aussi ! Tu dis quoi? Y a facile 2 lourds à prendre chacun. Let me know puto on t’entend plus j’me fais du souci! Where is the energy », a-t-il tweeté.

La dernière réplique de l'influenceur a été sans ambages. « Tu parles beaucoup, tu aboies, mais tu n’es pas dangereux", a-t-il rétorqué.

Vivement que les hostilités entre les deux dinosaures, commencent.