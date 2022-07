Trafic de drogue en Côte d'Ivoire : Voici comment la traque a débuté

L'affaire de trafic de drogue en Côte d'Ivoire intéresse les autorités ivoiriennes au plus haut sommet de l'État. Mais au fait comment a débuté la traque de ces trafiquants de stupéfiants sur les bords de la lagune Ébrié ?

Trafic de drogue en Côte d'Ivoire : Comment une prostituée a tout déclenché

Une affaire de trafic de drogue en Côte d'Ivoire fait le chou gras de la presse depuis quelques mois. En avril 2022, les autorités ivoiriennes ont saisi une importante quantité de drogue dans la ville côtière de San Pedro. "Le vendredi 15 avril 2022, la Police nationale a initié une investigation suivie de perquisition dans un appartement sis dans la commune de Koumassi Sopim (sud d’Abidjan). Cette action policière a permis la découverte de cent quarante-cinq (145) plaquettes de cocaïne estimées à cent soixante-huit (168) kilogrammes, ainsi que la saisie de divers objets et matériels servant au conditionnement de la cocaïne. L’exploitation des indices trouvés sur les lieux a amené la Police nationale à poursuivre ses investigations dans la ville portuaire de San Pedro où mille six cent cinquante (1650) autres plaquettes ont été saisies, soit une tonne et huit cent quatre-vingt-neuf kilogrammes de cocaïne (1,889 tonne de cocaïne)", avaient fait savoir les autorités policières.

Par la suite, le patron de la police criminelle de San Pedro ainsi que le directeur régional de la CIE (Compagnie ivoirienne d'électricité) ont été interpellés. Pour revenir au début de cette affaire, il faut savoir que tout a commencé avec une prostituée qui a conduit sans le savoir les polices sur les pistes de ce vaste trafic de drogue en Côte d'Ivoire.

En effet, rapporte Jeune Afrique, cette fille de joie a donné l'alerte après avoir passé une nuit avec l'un de ses clients de nationalité hispanique dans la commune de Koumassi. Au petit matin, elle a fait un vrai vacarme dans la rue arguant que ce dernier ne lui a pas payé ses services.

Les bruits de la prostituée parviennent aux oreilles des éléments du commissariat du 20e arrondissement. Quand ils se rendent au domicile du client en question, ils découvrent près de cinquante pains de cocaïne. La fouille de la maison permet de mettre la main sur une énorme quantité de drogue stockée dans la cave. À partir de ce moment, le gouvernement ivoirien lance une véritable traque contre les trafiquants.