Abidjan : Bouaké Fofana lance un ambitieux projet d'assainissement

Représentant le Premier Ministre PATRICK Achi, Monsieur Bouaké Fofana, Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité a lancé officiellement, le jeudi 28 juillet 2022, à l’Hôtel du District d’Abidjan, le Projet d’Assainissement et d’Amélioration du Cadre de Vie du District Autonome d’Abidjan (PAACA). Il était en compagnie de Monsieur Robert Beugré Mambé, Ministre Gouverneur, de Monsieur Jean Valérie Vianney, Economiste, Représentant Madame la Directrice Régionale de la Banque Africaine de Développement (BAD) et, ce, devant de nombreuses populations, y compris des têtes couronnées.

Prévu pour durer 4 ans, ce projet de l’Etat ivoirien coûte 40,962 milliards FCFA, dont plus de 31 milliards Fcfa sont financés par la BAD. Il comprend 3 composantes : Développement d’infrastructures d’assainissement et socio-économiques, Etudes d’appui et renforcement des capacités, et Gestion du projet.

Le Projet couvre les communes d’Adjamé, d’Attécoubé, d’Abobo, de Cocody, de Bingerville, de Marcory, de Koumassi, d’Anyama ainsi que cinq (05) villages de la Sous-préfecture de Songon (Songon-Kassemblé, Songon-Dagbé, Songon-Té, Songon-Agban et Songon Mbraté).

Ses bénéficiaires sont estimés à 3,5 millions d’habitants dont 51% de femmes. Pour le Ministre Bouaké Fofana, citant le Premier Ministre, le Projet PAACA vient à point nommé, renforcer le vaste programme de lutte contre toute forme de changement climatique, lancé à l’occasion de la COP15 tenue à Abidjan, du 09 au 20 mai dernier.

L’agression des ouvrages d’assainissement et de drainage, ou encore le jet des déchets dans ces mêmes ouvrages, seront réprimées par la loi

‘’Son objectif principal est d’améliorer durablement les conditions de vie des populations du District Autonome d’Abidjan, car il prévoit l’accès de ladite population à des infrastructures socio-économiques de base et à d’importants ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux de pluie. Bien évidemment, un tel projet d’envergure réduira les souffrances et les difficultés de nos populations pendant les saisons de pluies’’, a-t-il expliqué.

Le Représentant du Premier Ministre a par ailleurs remercié la BAD, son Président et ses experts, non seulement pour ce financement important, mais aussi pour l’adoption d’une stratégie de mise en œuvre des projets qui permettra, à terme, au District Autonome d’Abidjan et aux différentes communes bénéficiaires, de contribuer à la mise en œuvre efficiente et à la forte appropriation des actions initiées sur leur territoire.

Dans cette approche, le Ministre en charge de l’Assainissement a indiqué que les actions, telles que l’agression des ouvrages d’assainissement et de drainage, ou encore le jet des déchets dans ces mêmes ouvrages, seront réprimées par la loi. De ce fait, il s’est réjoui de ce que le Code de l’Hygiène et de la Salubrité soit au bureau de l’Assemblée et que suivra celui de l’Assainissement.

‘’ Des agents assermentés auront le pouvoir de police pour s’assurer de l’existence de systèmes d’assainissement dans les villas’’, a prévenu le Ministre Bouaké Fofana. Le Ministre Gouverneur a abordé ce volet, un peu plus tôt, allant jusqu’à supplier les populations de ne pas obstruer les caniveaux par des jets de déchets, mais ‘’d’avoir pitié d’elles et des autres, car ces actes inciviques sont l’une de causes des inondations’’.

Objectif : améliorer le cadre de vie des populations du District à travers d’infrastructures de base socio-économiques

Il a saisi son passage au pupitre pour vivement féliciter le Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité. ‘’ Dans ses fonctions antérieures en qualité de DG de l’Ageroute et de la Sicogi, le Ministre Bouaké Fofana a participé à tous les débats techniques qui ont abouti à ce jour. Il est un homme de terrain, un combattant, un guerrier. Il n’est pas dans le bavardage’’, a soutenu Beugré Mambé.

Monsieur Jean Valérie Vianney, pour le compte de la BAD, a déclaré que le financement du PAACA exprime le dynamisme de la coopération entre l’institution qu’il représente à la cérémonie et la Côte d’Ivoire et démontre son engagement à accompagner le pays dans son développement.

En marge de la cérémonie, Monsieur Antoine Gougou, le Coordonnateur du PAACA, a affiché toute sa joie du fait que ce projet sort des limites du Bassin Versant du Gourou et s’ouvre quasiment à tout le District Autonome d’Abidjan, mais, bien plus, intègre un volet socio-économique tel que la construction de 5 unités de fabrication d’Attiéké, des hangars et des aires de séchage pour le fumage de poissons.

Il a rappelé que les objectifs de cet ambitieux projet sont de consolider les acquis de la mise en œuvre du Projet de Gestion Intégrée du Bassin Versant du Gourou, Phase d’urgence (PGIBVG) par la BAD et clôturé en décembre 2017 ; mais surtout d’améliorer le cadre de vie des populations du District à travers d’infrastructures de base socio-économiques.

