Booba en collaboration avec Sferra Ebbasta, un pur délice

Le talentueux rappeur français Booba a annoncé une collaboration avec la star italienne du rap, Sfera Ebbasta. Intitulé « Téléphone », ce featuring s’annonce pétillant au vu du standing des deux artistes.

Booba et Sfera Ebbasta, un duo de rêve

Entre sa fronde contre les influenceurs qu’il accuse d’escroquerie et son combat annoncé sur le ring contre Dylan Thiry, Booba est au cœur de plusieurs actualités ces derniers jours. Mais néanmoins, le rappeur franco sénégalais n’a pas pour autant oublié son talent de musicien et la nouvelle collaboration " Téléphone" qu’il vient d’annoncer avec Sfera Ebbasta en est l’illustration parfaite.

« je suis à la retraite frérot, laissez-moi. J'ai fini mon contrat de distribution chez Universal Music, je suis free-agent, ça y est, je vous laisse le trône », avait lancé le natif de Boulogne Billancourt en guise de réponse à Maes qui laissait ouverte la porte à d’autres collaborations il y a quelques mois.

Cette réponse contraste visiblement avec son nouveau projet de featuring avec ce qui se fait de mieux en terme du rap en Italie en attendant son grand concert au Stade de France prévu le 3 septembre prochain.

Sfera Ebbasta, un rappeur de taille

Pierre angulaire du rap italien ces dernières années, Sfera Ebbasta compte déjà 20 titres numéros un en Italie. La méga star écoutée par 6,6 millions d’auditeurs chaque mois sur Spotify écrasant ainsi tous les records établis précédemment par d’autres artistes. Il est par ailleurs le rappeur le plus écouté sur streaming dans la péninsule transalpine.

Se prononçant sur sa collaboration avec le Duc de Bologne, le succulent vin du rap italien (Sfera Ebbasta) a révélé qu’il est entré en contact avec Booba par l’intermédiaire de son photographe. « Je ne me rappelle pas comment on est entré en contact, je ne sais même pas. Quelqu'un a contacté mon photographe par mail en lui disant : "Je travaille avec Booba, faisons-le collaborer avec Sfera" et ça s'est fait », explique Sfera Ebbasta dans un entretien accordé au Raplume.

Bien évidemment, le chanteur italien a de la considération pour Booba, en témoignent les propos laudateurs à son endroit. « Ce n'est pas qu'une légende ici. Booba est une légende. C'est une légende dans toute l'Europe. Si t'es un artiste hip-hop, que tu viens d'Europe et que t'es né dans les 20 dernières années... C'est une légende », a conclu l'Italien.