Côte d'Ivoire: 33 morts dans deux accidents, une enquête ouverte

Deux accidents meurtriers de circulation ont eu lieu le lundi 1er 2022 en Côte d'Ivoire. Le ministère des transports, annonce une enquête et appelle les usagers de la route à plus de responsabilité.

Accidents sur l'axe Konoufla - Yamoussoukro: 12 décès et 21 décès sur l’axe Abidjan – Alépé dont des enfants

COMMUNIQUE DU MINISTRE DES TRANSPORTS RELATIF AUX ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SURVENUS SUR L’AXE ALEPE – ABIDJAN ET L’AXE KONONFLA – YAMOUSSOUKRO

Ce lundi 1er Août 2022, notre pays a enregistré plusieurs accidents de la circulation sur nos routes avec un bilan en pertes humaines extrêmement lourd. Les accidents les plus dramatiques ont eu lieu entre 8h et 11h ce matin respectivement sur l’axe Konoufla – Yamoussoukro occasionnant 12 décès et sur l’axe Abidjan – Alépé avec 21 décès ainsi que des blessés graves dont des enfants.

Le Gouvernement exprime ses sincères condoléances aux parents des victimes décédées et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui sont pris en charge par les services de secours et de santé.





En attendant les conclusions des enquêtes déjà ouvertes par les services compétents, le Gouvernement appelle à nouveau au sens de la responsabilité des propriétaires de véhicules de transport et au strict respect du code de la route par les conducteurs et l’ensemble des usagers, particulièrement en ces périodes de vacances scolaires et de fêtes de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.





Fait à Abidjan, le 1eraoût 2022





Le Ministre des Transports