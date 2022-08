Ayman al-Zawahiri, successeur de Ben Laden, tué par un drone

Une frappe de drone de la CIA a visé et tué le chef d'al-Qaïda Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri, né le 19 juin 1951 à Maadi, en banlieue du Caire, en Égypte. Il se trouvait à son balcon dans un quartier résidentiel au centre de Kaboul en Afghanistan, avant d’etre atteint par un missile secret "ninja".

Mort d' Ayman al-Zawahiri : une victoire "symbolique" pour les États-Unis après le fiasco afghan

Introuvable depuis 10 ans, le chef terroriste a été tué dans une attaque de drone américain dans la nuit de samedi à dimanche.

Il est considéré comme le cerveau des attentats du 11-Septembre. Pourtant, le nom d'Ayman al-Zawahiri, tué dans la nuit de samedi à dimanche 31 juillet, dans une frappe de drone américain, est loin d'avoir acquis la renommée macabre de son prédécesseur, Oussama Ben Laden. Pire, il est même synonyme du déclin d'Al-Qaida en tant qu'internationale djihadiste, dépassée par son grand rival, l'Organisation État islamique.

Ancien bras droit et médecin personnel d'Oussama Ben Laden, celui que l'on surnomme "le professeur" prend la tête de l'organisation en 2011. Traqué par les États-Unis qui avaient promis une récompense de 25 millions de dollars pour le localiser, il aurait longtemps vécu terré entre le Pakistan et l'Afghanistan, limitant ses apparitions à des vidéos de prêches monotones.

Quel est ce missile secret "ninja" qui a tué au milimètre près le chef d'Al-Qaïda ?

Selon Washingtone, c’est par un tir de drone américain que le leader d'Al Qaida a été neutralisé dans sa résidence d'un quartier huppé de Kaboul, en Afghanistan. Une version modifiée du missile Hellfire, qui a pour particularité une précision extrême de ciblage.

La femme, la fille et les petits-enfants d'al-Zawahiri "n'ont pas été touchés par le missile

Considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Londres, le 7 juillet 2005, et du 11-Septembre, l'homme, aisément reconnaissable à sa bosse sur le front, est la seule victime de cette opération.

Présents dans la bâtisse au moment de l'attaque, la femme, la fille et les petits-enfants d'al-Zawahiri "n'ont pas été ciblés à dessein et n'ont pas été blessés", a-t-il été précisé. Autour de la demeure, les traces de la frappe sont presque invisibles. Une prouesse rendue possible par l'utilisation d'une arme, dont l'existence n'a jamais été confirmée par les États-Unis : le missile Hellfire R9X "flying ginsu", du nom d'une marque américaine de couteaux inspirés du Japon.