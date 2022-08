Supposé malaise entre Tidjane Thiam et Bédié: Le PDCI clarifie tout

Tidjane Thiam entretient-il des relations tendues avec Henri Konan Bédié, actuel président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RADA) ? Le plus vieux parti clarifie tout.

PDCI-RDA: Entre Tidjane Thiam et le président Henri Konan Bédié, les rapports sont de très bonne qualité

Les choses s’enlisent davantage entre le banquier franco-ivoirien Tidjane Thiam et sa formation politique originelle, le PDCI-RDA. Pour certains militants du PDCI-RDA, l’ancien DG de Crédit Suisse devrait porter les couleurs de son parti en 2025. Cependant, son retour très attendu par ses partisans le samedi 30 juillet dernier, a été ajourné sine die. Ouvrant la voie à beaucoup de spéculations au sein de la classe politique ivoirienne.

Le même jour, l’hebdomadaire Jeune Afrique a publié un article intitulé « Pourquoi Tidjane THIAM a décidé de reporter son retour ». « Pour la sécurité et la quiétude du président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire et pour éviter tout heurt entre les partisans d’Henri Konan Bédié et ceux de TidjaneThiam, les autorités préfectorales ont ainsi demandé à ces derniers de délocaliser leur rassemblement sur un autre site, ce que le banquier franco-suisse a refusé … ».

Pour le média panafricain, “Tidjane Thiam entretient des relations tendues avec l’actuel président du parti, Henri Konan Bédié. Dr Kouassi Bredoumy Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, est monté au créneau pour lever toute équivoque. Il révèle que le parti n’a été saisi par une quelconque autorité sur l’organisation d’une activité en conflit avec la présence de Thiam à Yamoussoukro

“Le PDCI-RDA tient à informer l’opinion nationale et internationale que le voyage du ministre Thiam qui devrait marquer son retour en Côte d’Ivoire, après quelques bonnes années hors de sa terre natale, devrait lui permettre de participer aux obsèques de son défunt oncle, ancien Premier Ministre et Vice-Président du PDCI-RDA, Charles Konan Banny. Le PDCI-RDA, le parti du Président Henri Konan Bédié, n’est nullement impliqué dans l’organisation de ce retour. Notre parti et son Président n’ont non plus été saisis par une quelconque autorité sur l’organisation d’une activité en conflit avec sa présence à Yamoussoukro”, soutient-il.

Pour ce qui est des rapports supposés tendus entre le Président Bédié et Thiam, le PDCI-RDA rappelle que le président Henri Konan Bédié ne laisse aucune place dans son cœur aux relations conflictuelles avec aucun citoyen de notre pays. “Ses rapports avec le ministre Tidjane Thiam, restés toujours empreints de confiance et de très bonne qualité, sont au-dessus de tout commerce politique”, confie le porte-parole.