L' Eglise méthodiste unie Côte d’Ivoire confie à Dieu le mandat de Bictogo

Le Bishop Benjamin Boni, au nom de toute l' Eglise méthodiste de Côte d'Ivoire, a rendu grâce à l’Eternel pour la visite que le président de l’Assemblée nationale Adama Bictogo lui a rendue, mardi 02 août 2022.

Adama Bictogo unit l’Assemblée nationale à l’ Eglise méthodiste de Côte d'Ivoire

Le président de l’Assemblée nationale, Bictogo Adama, accompagné d’une forte délégation de députés, a été reçu en audience par le président de l’Eglise méthodiste unie Côte d’Ivoire (EMUCI), Son Eminence Bishop Benjamin Boni, et son bureau, mardi 02 août 2022, au siège de l’Eglise au Plateau.

Selon une note d’information, cette séance de travail de M. Bictogo avec les sommités de l’EMUCI avait pour but de solliciter les prières de l’Eglise pour la réussite de sa mission à la présidence de l’Assemblée nationale.

Le PAN a affirmé qu’elle devrait permettre également d’établir un pont, non seulement, entre le président de l’Assemblée nationale et le Bishop, mais aussi entre l’Assemblée nationale et l’Eglise méthodiste unie afin de renforcer la cohésion sociale et construire “une Côte d’ivoire solidaire”.

Le Bishop Benjamin Boni a, au nom de toute l’église, rendu grâce à l’Eternel pour la visite que le président de l’Assemblée nationale leur a rendue. Il s’est engagé à prier Dieu pour le président de l’Assemblée nationale et ses collaborateurs afin que “les objectifs qui relèvent de l’intérêt majeur des citoyens et de toute la côte d’Ivoire puissent être atteints”.

Membre du rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti au pouvoir), Adama Bictogo est le nouveau président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Il a succédé à Amadou Soumahoro, décédé des suites d’une longue maladie, le 7 mai à Abidjan.