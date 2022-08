Adama Koné élevé au Grade de Commandeur dans l'Ordre National

Le ministre Adama Koné, actuel Administrateur à la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la Côte d'Ivoire, la Guinée (Conakry) et la Guinée Équatoriale, vient de recevoir une importante distinction.

Adama Koné: "Je voudrais en savoir gré au Président de la République pour cette marque de considération et de reconnaissance"

Dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d’Ivoire, la Grande chancelière, Henriette Dagri DIABATÉ, a procédé, vendredi 05 août 2022, à la décoration de plusieurs personnalités dans l’ordre national de la république de Côte d’Ivoire.

Au nombre de ces illustres personnalités, l’ancien ministre ivoirien de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a été élevé au Grade de Commandeur dans l'Ordre National de la République de Côte d’Ivoire.

"Cette haute distinction m'a été attribuée, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, par la Grande Chancelière de l'Ordre National, Madame Henriette Dagri DIABATÉ. Je voudrais en savoir gré au Président de la République pour cette marque de considération et de reconnaissance", s'est réjoui l’actuel Administrateur à la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la Côte d'Ivoire, la Guinée (Conakry) et la Guinée Équatoriale.

Nommé en septembre 2019, ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires Économiques et Financières en vue de représenter la Côte d’Ivoire, en tant qu’Administrateur, à la BAD, Adama Koné a joué un rôle important dans la réélection, en août 2020, du Président Akinwumi Adesina à la présidence du Groupe de la Banque Africaine de Développement.

Un pari réussi au nombre des nombreuses missions à lui confiées par le président Alassane Ouattara. À noter qu' Adama Koné a été successivement Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique (2010 - 2016);

Ministre auprès du Premier Ministre Chargé de l’Economie et des Finances, puis Ministre de l'Economie et des Finances de plein exercice jusqu'à sa nomination, en septembre 2019, en qualité de Ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires Économiques et Financières en vue de représenter la Côte d’Ivoire, en tant qu’Administrateur à la Banque Africaine de Développement (BAD).