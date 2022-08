Refus de la grâce présidentielle de Ouattara: Gbagbo prend des risques

Dans son discours de veille de la célébration du 62è anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé une grâce présidentielle en faveur de son prédécesseur Laurent Gbagbo condamné à 20 ans de prison et 329 milliards FCFA d’amende, dans l’affaire du « braquage » de l’Agence nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pendant la crise post-électorale ivoirienne. Mais cette grâce ne semble pas du goût de l’ancien chef de l’Etat et de ses partisans qui la rejettent. Ci-dessous, le décryptage de Apollos Dan Thé, Cadre du FPI (ancien de la FESCI-AHIPEAUD).

Apollos Dan Thé, Cadre du FPI: « Donc Gbagbo avait toujours l'intention d'être candidat encore en 2025? »

Gbagbo et le PPA-CI rejettent la grâce présidentielle de Ouattara parce qu'elle n'annule pas la condamnation, elle ne lave pas le casier judiciaire de Gbagbo, et donc il ne pourra pas se présenter en 2025. Pour cette raison, Gbagbo et le PPA-CI sont fâchés. Donc il avait toujours l'intention d'être candidat encore en 2025? Non mais à un moment il faut arrêter. Le président Gbagbo n'a plus la force d'être président de la République, il mérite plutôt un repos tranquille. Je sais déjà ce que certains vont dire, ça doit être sa volonté, donc qu'on le laisse décider. Mais il n’y a pas que la volonté de chacun qui nous guide, il y a aussi la loi. La volonté de chacun d'entre nous est canalisée par la loi. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire sans tenir compte de la loi.

Dans le cas d'espèce, la loi supplante sa volonté d'être candidat car la loi n'autorise pas ceux qui ont une condamnation à se présenter à l'élection présidentielle. Il veut que le président de la République prenne une ordonnance pour lui accorder une amnistie pour effacer sa condamnation? Ok, mais le président de la République n'y est pas obligé. Respectons la loi. Par ailleurs, c'est parce que la grâce présidentielle a été prise pour effacer la peine que son argent a aussi été débloqué, donc refus de la grâce présidentielle équivaut au refus de l'argent. Puisque selon la peine de condamnation, en plus des 20 ans de prison, il devait payer une amende de plusieurs milliards de francs CFA.

"Gbagbo doit encore plusieurs milliards à l'Etat"

Étant donné qu'il devait payer cette amende qui était plus que l'argent que l'Etat lui devait (ses arriérés), l'Etat a alors bloqué ce qu'il devait au président Gbagbo et Gbagbo devait encore à l'Etat. C'est ce qui expliquait que son argent n'ait pas été payé jusqu'à présent. Je crois que ses arriérés montent à environ un milliard et demi alors que l'amende qu'il devait payer était de plusieurs milliards. Donc si on enlève un milliard et demi dans plusieurs milliards, Gbagbo doit encore plusieurs milliards à l'Etat. La grâce présidentielle annule les 20 ans de prison et l'amende. C'est ce qui fait que l'Etat s'est engagé à donner les 1 milliard et demi de Gbagbo.

Mais maintenant qu'il refuse la grâce présidentielle, on revient à la case de départ, les 20 ans et l'amende de plusieurs milliards sont toujours en vigueur et donc comme Gbagbo doit plus à l'Etat que l'Etat ne doit à Gbagbo, l'Etat bloque l'argent de Gbagbo et Gbagbo doit encore à l'Etat. Calcul simple. Tu me dois 100 mille et moi je te dois 20 mille. Tes 50 mille passent dans ma main, je fais quoi? Je pensais que son refus de la grâce présidentielle serait par rapport aux militaires toujours en prison, mais non, c'est par rapport à son intention d'être candidat en 2025. Bon, ils vont régler ça entre aîné, cadet et benjamin. Ils tiennent toujours notre pays en otage. Hélas.