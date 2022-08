Safarel Obiang en guerre contre une société de téléphonie mobile

Safarel Obiang est très remonté contre une société de téléphonie mobile ivoirienne. Le chanteur de couper décaler reproche à cette entreprise de ne pas accompagner les acteurs culturels ivoiriens contrairement à leurs concurrents. Il a lancé de véritables piques contre ladite structure.

Safarel Obiang : "Oh honte à vous"

Alors qu'il vient d'enflammer le Palais de la culture le 29 juillet 2022, Safarel Obiang a décidé de mener une bataille contre une société de téléphonie mobile ivoirienne. Dans une publication sur sa page Facebook, l'artiste a attaqué ladite entreprise sans la nommer.

"Dans le domaine de la téléphonie mobile et du transfert d’argent, voici les trois grandes sociétés qui se soucie de la stabilité financière de la population et des acteurs culturels ivoiriens( MOOV AFRICA - MTN - WAVE) . Malgré qu’ils soient aussi des sociétés commerciales à la recherche de leurs bénéfices tout comme vous. C’est ça on appelle quelqu’un qui te vient en aide pendant que lui même il se cherche …. Ce n’est plus de l’aide on appelle ça de l’amour. Chez nous en Côte d’Ivoire on dit c’est où on t’aime et on te considère que tu t’en vas …… Vive les jaunes bleus", a écrit Safking sur sa page Facebook.

Safarel Obiang a poursuivi pour faire remarquer que c'est quand cette entreprise est dans les difficultés qu'elle se souvient les artistes ivoiriens. Pourtant, quand tout va bien, ajoute-t-il, elle fait appel aux artistes internationaux. "Ça, c’est très malhonnête de votre part. C’est vrai, c’est votre marketing, mais ne venez pas vers nous seulement quand ça ne va plus trop dans votre société. Non quand c’est bon aussi vous pouvez nous approcher. C’est important c’est deux mains qui se lavent, arrêtez d’être trop égoïste. Force à nous artistes ivoiriens, force à tous nos fans qui nous soutiennent jour et nuit de près ou de loin", s'est exprimé le chanteur.

Interpellé par l'un de ses fans sur le risque qu'il court, Safarel Obiang a tenu à le rassurer en lui faisant comprendre qu'aucune société ne peut décider de la carrière d'un artiste.