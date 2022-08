M’Bérié a abrité la 1ère édition de la fête tournante de l’indépendance

Venues de tous les villages de la sous-préfecture de Grand-Morié, les populations se sont retrouvées le dimanche 07 août 2022, à M’Bérié, village situé à 17km d’Agboville. Et ce, dans le cadre de la première édition de la célébration tournante de l’anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire dans la sous-préfecture.

Fête de l'indépendance 2022 : Ce qui s'est passé à M’Bérié

« Cette commémoration me donne l’agréable occasion de vous exprimer, vaillante population de la sous-préfecture de Grand-Morié, notre fierté et notre joie d’appartenir à ce grand et beau pays qu’est la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui plus qu’hier, ce jour symbolise pour le peuple ivoirien, la rupture du joug colonial. Oui chères populations, ce jour consacre en effet, la fin des nombreuses vexations, frustrations et humiliations », a rappelé Soumahoro Yssouf, sous-préfet de Grand-Morié, en présence du prof. Moustapha Brou Cho Eunice, conseillère régionale en charge des femmes et des jeunes.

Puis, il s’est indigné de la situation sécuritaire dans sa circonscription, qui reste "alarmante" à cause du phénomène de la drogue, des viols et des tueries. « Au cours de l’année écoulée, la gendarmerie a procédé à plusieurs cas d’arrestation dont 03 cas de viol à Grand-Morié, 02 cas de trafics de drogue ainsi que des cas de coups et blessures volontaires », a détaillé Soumahoro Yssouf. « À cela s’ajoute, le phénomène du port de cercueil lors des funérailles à l’effet de désigner des prétendus sorciers. Souvent pris de colère, les jeunes détruisent des biens matériels sur leur passage. Au cours de ces dernières années, ces pratiques ont couté la vie à 02 de nos concitoyens dont un corps entièrement calciné », a déploré le 5e administrateur civil de Grand-Morié, depuis son érection en sous-préfecture en 2001.

L’édition 2022 de la fête de l’indépendance de la Côte d’Ivoire dans la sous-préfecture de Grand-Morié, a été l’occasion de distinguer 33 personnes pour leurs actions en faveur du développement social, économique et culturel. Aussi, 15 meilleurs élèves du primaire et des classes d’examens au secondaire, ont-ils reçu des prix. 4 chefs de villages (M’Battra, Maffou, Arraguié et M’Bérié) se sont vus remettre par la même occasion, leur arrêté de nomination. Tout ceci, à l’initiative de la mutuelle de développement de M’Bérié avec à sa tête Richard Gnamien, soutenu dans sa tâche par le prof. Ogni Kanga Benoit, président du comité d’organisation de l’an 62.

Le département d’Agboville compte à ce jour un Commandement de compagnie de gendarmerie, 05 brigades et 01 Escadron de gendarmerie spécialisé au maintien de l’ordre public. C’est pourquoi, le sous-préfet Soumahoro Yssouf a plaidé pour une franche collaboration entre les populations et les forces de l’ordre et de sécurité. « Je félicite le village de M’Bérié, qui s’est mobilisé l’année dernière comme un seul homme pour faire face à des orpailleurs clandestins…La Côte d’Ivoire a toujours été un pays qui sait relever les défis. Relevons ensemble les défis du développement, de la réconciliation nationale, du pardon mutuel. Faisons de nos différences et de nos diversités un avantage pour bâtir une sous-préfecture paisible et hospitalière », a-t-il conclu.

Tizié TO Bi

Correspondant régional