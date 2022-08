Titrologie : "Indépendance bizarre à Yamoussoukro"

Mardi 9 août 2022, la titrologie ou revue de presse ivoirienne revient abondamment sur la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le message d'Alassane Ouattara à la Nation occupe une place de choix dans le traitement de l'actualité de ce jour.

Titrologie : "Alassane Ouattara a plombé la fête" de l'indépendance

Dans sa titrologie du mardi 9 août 2022, Le Nouveau Courrier s'intéresse au 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le journal d'opposition parle d'une "indépendance bizarre à Yamoussoukro". Le confrère nous explique aussi pourquoi les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié "ont boycotté Ouattara". Selon Dernière Heure, "Alassane Ouattara a plombé la fête". Le Panafricain écrit qu'il a "encore déçu les Ivoiriens".

Pour Le Nouveau Réveil, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a été "royalement ignoré" dans le message à la Nation du président de la République. Soir Info barre à sa Une "Ouattara gracie Gbagbo et débloque son argent". À en croire Le Patriote, le chef de l'État ivoirien est une "fierté pour l'Afrique". Il n'empêche que Le Quotidien d'Abidjan affirme que le président de la République a raté "un autre rendez-vous de l'histoire".

Toutefois, un juriste déclare dans les colonnes de L'Inter que "la grâce compromet l'ambition présidentielle de Gbagbo". Outre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Guillaume Kigbafori Soro se sont adressé aux Ivoiriens. Générations Nouvelles revient sur le "message d'espoir" du fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires). Pour sa part, Le Bélier se fait l'écho du "message d'espoir et de vérité" du patron du PDCI.

Dans le dossier des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, Pulchérie Gbalet, la présidente de l'Alternative citoyenne (ACI), soutient à la Une de L'Inter qu'il "y a beaucoup d'espoir". On apprend également auprès de L'Essor ivoirien que de retour après plus de 20 ans, Thidjane Thiam a été reçu par Alassane Ouattara.