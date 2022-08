Tina Glamour-Carmen Sama : Bientôt la vraie réconciliation ?

Tina Glamour a-t-elle finalement décidé de faire la paix avec Carmen Yao, plus connue sous le nom Carmen Sama ? La mère de feu Arafat DJ a présenté ses excuses à la "mère de la Chine" après l'avoir copieusement trainée dans la boue au cours de l'émission télé "Allô Caviar" diffusée sur Life Tv.

Tina Glamour présente ses excuses à Carmen Sama

Dans un numéro de l'émission "Allô Caviar", diffusée sur Life TV et présentée par coach Hamond Chic, Logbo Valentine, alias Tina Glamour, a sorti les griffes contre Carmen Sama, l'ex-compagne de son défunt fils Houon Ange Didier dit Arafat DJ. La mère de BB Carla a ouvertement critiqué le physique de Carmen Yao.

"Carmen Sama n'est pas belle. Elle est née avec un handicap facial", a lancé Lady Glam's, le mardi 2 août 2022 sur le plateau de Life TV. Il faut rappeler que l'émission, qui a largement été suivie, avait pour thème "Relations belle-mère et belle-fille". Les propos de Tina Glamour reflètent bien les rapports entre elle et la maman de la petite Rafna.

La sortie de l'ancienne dulcinée de Keke Kassiry a créé une véritable onde de choc sur la toile. Les internautes et les téléspectateurs ont fortement décrié l'attitude de Tina Glamour envers Carmen Sama. Comme pour se racheter, l'invitée de coach Hamond Chic est revenue sur le plateau de l'émission "Allô Caviar" le vendredi 5 août 2022.

"La dernière fois, j’avais pris un produit à 18 h qui a donné des effets secondaires. Ce n’était pas prémédité (…) Toutes mes excuses à ma fille Carmen. Je suis allée trop loin dans mes propos. Je demande pardon à Carmen et à sa famille. Carmen est belle. Elle sait préparer. Ma petite fille Rafna me manque. Reviens Carmen. Tout ce qui me reste, ce sont mes petits-enfants. Carmen Sama cuisine bien. Elle se moque beaucoup. Elle adore la couleur verte. Je ne suis pas très contente d’elle parce qu’elle a coupé ses longs cheveux. Elle me manque. Je n’ai pas vraiment eu de problèmes avec elle en tant que tel. Il faut que les gens arrêtent de s’ingérer dans nos problèmes de famille", a-t-elle recommandé.

Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Tina Glamour se rapproche de Carmen Sama. Après de vives altercations, Lady Glamour avait fait la paix avec son ex-belle fille. La réconciliation est-elle vraiment revenue entre les deux dames ?