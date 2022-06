Affaire Carmen Sama - Kiff no beat : Didi B dit toute la vérité

Invité récemment à l'émission Faha Faha sur Ivoire Music Tv, Didi B a révélé qu'un de ses compagnons a effectivement entretenu une liaison amoureuse avec Carmen Sama, bien avant que cette dernière ne rencontre Dj Arafat.

Didi B fait de nouvelles révélations sur Carmen Sama, veuve de Dj Arafat

Suite à une bagarre entre feu Arafat dj et Debordo Leekunfa, le rappeur Elown Kiff no Beat va faire une vidéo pour se moquer du boss de la Yorogang qui aurait été battu pour son ex-meilleur ami. En retour, le Dashikan profite pour sortir des squelettes de son placard, en révélant avoir entretenu, par le passé, une liaison amoureuse avec la belle Samira Maeva, l’épouse du jeune rappeur.

Bien entendu, ce dernier n'était pas resté muet au regard des aveux d'Arafat dj. ''Ta femme est aussi passé par le 13'', retorquera Elown qui insinuait que la charmante Carmen Sama est l'ex copine d'un membre de Kiff no beat, notamment Jochar.

Ces révélations avaient enflammé la toile et il s'en est fallu de peu pour qu' Arafat dj se sépare de sa compagne. Fort heursement, tout est rentré dans l'ordre.

Invités quelques mois plus tard à une émission sur Radio Nostalgie, les rappeurs sont revenus sur cette histoire. ''Aucun de nous n’est sorti avec sa femme. C'etait juste pour lui dire que s’il veut dire qu’il est sorti avec la femme de quelqu’un, il doit aussi savoir que sa femme est sortie avec quelqu’un d’autre avant lui», a indiqué Elown.

''Arafat a dit quoi d'abord et puis nous, on a dit ça? C'est lui qui nous a attaqués le premier. Il a commencé à dire qu'il est sorti avec la femme d'un d'entre nous qu'il venait de marier, est-ce que ça c'est normal ? Est-ce que ça se dit ? C'était vrai mais est-ce que c'est normal? Parce qu'on est parti dans un événement de Molare, parce qu'on n'a pas été de son côté, il est devenu automatiquement notre ennemi...Dans affaire de femmes, il n'y a plus grand frère. Quelqu'un que tu viens de marier, quelqu'un va crier là-bas sur internet que je suis sorti avec elle ... Toi-même là , vieux môgô (grand frère), on a chicoté chez toi aussi", a indiqué Didi B