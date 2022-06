Didi B allume les artistes Coupé-décalé et déclenche la polémique

Certains artistes du Coupé-decalé ne sont pas du tout contents du jeune rappeur Didi B du groupe Kiff no beat. Ce qu’il s’est passé.

Grosse colère contre Didi B du groupe Kiff no beat

Invité récemment à l’émission Faha Faha diffusée sur la chaîne de télévision Ivoire Music Tv, le rappeur ivoirien, Didi B , membre du groupe Kiff no beat, a lancé des piques à l’endroit des artistes du mouvement Coupé-decalé.

‘’ Le Coupé-decalé, au début, vous êtes venus avec un bon Giga (manière de faire) , bon clip, cigarre, tout était bien soigné , les gars même de l’extérieur avait peur, l’image était soignée, mais depuis un moment , vous avez commencé à nous servir de la Bouillabaisse ( bétises ). ça danse avec des caleçons comme ça, tout ça c’était du Coupé décalé aussi, c’était plus une musique stylée…‘’, a lancé Didi B.

Puis d’ajouter: ‘’Nous, notre génération, quand on est venu, quand tu vois KS Bloom, Suspect, Kiff no beat, nous on travaille notre image, et puis on chante bien, tout est propre‘’. Cette sortie de Didi B a suscité une grosse colère de certains aartistes du Coupé décalé qui lui ont aussitôt apporté une réplique.

‘’Aujourd’hui à cause du succès, les rappeurs ivoiriens manquent de respect au coupé décalé. Cette musique qui les a bercés et iinspirés. Quand ils commençaient, ils faisaient du rap sur du coupé décalé pour que leur musique passe facilement. Quand nous sommes arrivés, notre musique a fatigué le Zouglou pendant un moment, mais jamais un artiste coupé décalé n'a manqué de respect ou mal parlé du Zouglou car nous respectons nos aînés. Mais ces enfants n'ont aucune notion de cela. Je vois leurs sorties dans les médias et je suis très mécontent, Molare je te prend à témoin‘’, a écrit Ramzy Le Danhere sur la toile.

Dj Moasco a également répliqué à la sortie du rappeur. ‘’Didi B, faut pas rentrer dans les guéguerres qui ne vont pas t'arranger. Clash là, c'est nous Coupé Décalé qui avons créé ça en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas parce qu’Arafat n'est plus là, qu'on n’est pas plus toxique hein. On le sait tous, c'est le coupé décalé qui représente le plus la Côté d'Ivoire à l'international. Si tu es à ce niveau de ta carrière aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres membres de Kiff No Beat ...Le succès , c'est Dieu qui donne. Nous, on a toujours soutenu le Rap, on n’a rien contre le Rap Ivoire. Donc jeune, "calmos". Prochainement, je ne vais pas tolérer‘’, a-t-il indiqué.