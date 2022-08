Assainissement: Patrick Achi dévoile les grandes réformes de Ouattara

Le Premier Ministre Patrick Achi a exhorté le 06 août 2022 à Yamoussoukro, les populations à s’approprier les valeurs de propreté et de civisme pour permettre à la Côte d’Ivoire de rayonner et d’attirer les investissements. C'était au lancement de la 7ème Journée Nationale de la Propreté (JNP), dont le thème est «Avec civisme, gagnons le pari de la propreté !»

Yamoussoukro : Le Premier Ministre Patrick Achi exhorte les populations à s’approprier les valeurs du civisme

"J'invite l'ensemble des populations à œuvrer, chacun à son niveau, au maintien d'un environnement sain et d'un cadre de vie propre afin de permettre aux différents projets de développement de se dérouler dans les meilleures conditions", a dit Patrick Achi.

Et d'ajouter que le bien-être et la santé des populations constituent une priorité absolue pour le Président de la République Alassane Ouattara. Ceux-ci demeurent au cœur de sa "Vision 2030" pour une Côte d’Ivoire Solidaire. Pour ce faire, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer aux populations un cadre de vie sain, propre et agréable.

Pour le Premier Ministre, c'est conscient de l'importance du secteur de l'assainissement et de la salubrité que le Président de la République Alassane Ouattara a mis en place de nombreuses réformes, de sorte à garantir aux populations un environnement sain.

Il s'est ainsi engagé à moderniser la gestion des déchets solides sur toute l'étendue du territoire national, en faisant construire à Abidjan l'un des plus grands et des plus modernes centres de traitement de déchets de la sous-région.

Toutes les grandes villes du pays bénéficieront de projets de gestion intercommunale de déchets solides d'un montant de 30 milliards de FCFA.

En outre, 02 centres de valorisation et d'enfouissement et 10 centres de transfert et de traitement de déchets seront construits. Toutes choses qui ont pour objectifs l'amélioration des conditions de vie des populations et l'esthétique des villes.

Selon le Chef du gouvernement, les actes d'incivisme nuisent au développement, au rayonnement et à l'image du pays, en mettant à mal les investissements. Il a invité la population à un changement de comportement.

C'est en 2016 que le gouvernement a instauré la Journée Nationale de la Propreté, pour sensibiliser la population, en vue de promouvoir des gestes éco-citoyens et sensibiliser davantage les populations à rendre leur cadre de vie propre et sain.

Source : Primature