RHDP- Agboville: Les engagements du Dr Aka Charles face aux délégués

Élu secrétaire départemental RHDP Agboville sous-préfecture, en juillet dernier au compte de la liste "Ensemble pour le développement", Dr Aka Charles Koffi appelle les populations de la région de l’Agnéby-Tiassa, à opter pour le développent. Développement qui, selon lui, est incarnée par le président Alassane Ouattara.

Dr Aka Charles Koffi, Départemental RHDP-Agboville : « Le président Alassane Ouattara est porteur de développement »

« C’est la liste "Ensemble pour le développement" dont je fais partie qui a été élue et je pense qu’en pareille circonstance, il faut venir à la base pour rencontrer les électeurs pour leur dire merci. Ce sont des militants qui se sont déplacés parfois des villages reculés pour venir au chef-lieu du département administratif pour accomplir cet acte. Donc, je suis venu leur porter un message de remerciement, de reconnaissance, de gratitude », s’est justifié l’actuel directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à l’issue de la rencontre qu’il a eue avec les délégués de secteurs Agboville sous-préfecture.

C’était le samedi 06 août 2022, dans un complexe hôtelier d’Agboville, veille de la célébration du 62e anniversaire de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance. Pour rappel, la cérémonie officielle se tient cette année dans la capitale politique Yamoussoukro. Dr Aka Charles Koffi a profité de la rencontre, pour partager sa vision.

« Ma vision est basée sur la notion de cohésion, de vivre ensemble, de fraternité, de solidarité. Parce que, pour le travail que nous avons à faire pour notre parti, il est important que, toutes ces valeurs-là puissent être notre apanage. Il est important que, nous fassions de ces valeurs, notre affaire afin de travailler au bénéfice de notre parti politique : le RHDP. Nous avons besoins de cohésion pour aller plus loin », a souligné le médecin de santé publique.

Et d’ajouter : « Je suis certes le secrétaire départemental mais le travail c'est les délégués de secteurs. C’est eux qui doivent le rendre fort et efficace car ils sont sur le terrain...C’est pourquoi, je leur promets la proximité, la fraternité, d’être avec eux dans les bons comme dans les mauvais moments ».

Poursuivant, le nouveau secrétaire départemental du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix Agboville sous-préfecture a appelé, à la cohésion entre les départements politiques (Agboville commune, Agboville sous-préfecture, Azaguié et Rubino). À la question de savoir si le RHDP peut se positionner dans la sous-préfecture, Dr Aka Charles se veut optimiste:

« C’est pour nous, un défi, la mission qui nous est confiée parce qu’Agboville semble être le bastion de l’opposition. Mais, je pense que les choses ont évolué, les parents ont compris ce qu’est le RHDP maintenant. Les parents ont compris que le RHDP est un parti de rassemblement, de fraternité et de développement… La tâche est peut-être difficile mais nous avons la chance de réussir et de changer la tendance », a-t-il répondu.

« Le département d’Agboville et la région de l’Agnéby-Tiassa ont besoin de développement. Ils ont soif de développement. Et, je dis que le président de la République Alassane Ouattara est porteur de développement. Le président Alassane partage le développement. J’appelle donc toute les populations de l’Agnéby-Tiassa, à se mettre ensemble pour la même cause : le bien-être de nos parents, qui vivent sur cette partie de la Côte d’Ivoire. Allons-y ensemble vers le président Alassane Ouattara pour prendre notre part de développement », a conclu le collaborateur du ministre de la Santé, Dimba Pierre.

Tzié TO Bi

Correspondant régional