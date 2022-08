Lycées d'excellence publics : Les bonnes nouvelles de Mariatou Koné

Mariatou Koné a assisté au lancement des travaux du Lycée d'excellence des jeunes filles de Sinématiali le mercredi 10 août 2022 aux côtés du Premier ministre Patrick Achi. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a profité de l'occasion pour annoncer que la Côte d'Ivoire bénéficiera "dans un avenir très proche" d'un total de 19 lycées publics d'excellence dédiés aux jeunes filles.

Mariatou Koné annonce 19 lycées publics d’excellence pour jeunes filles

Mercredi 10 août 2022, Mariatou Koné était à Sinématiali pour le lancement des travaux de la construction du Lycée d'excellence des jeunes filles de ladite localité en présence du Premier ministre Patrick Achi. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a fièrement annoncé dans un tweet que "dans un avenir très proche, notre pays disposera d’un total de 19 lycées publics d’excellence dédiés aux jeunes filles, dont cinq construits sous le Président Félix Houphouët-Boigny et 14 à l’ère du président Alassane Ouattara".

Le successeur de Kandia Camara a également ajouté que "les travaux du Lycée d'excellence des jeunes filles de Sinématiali lancés ce jour par le Premier ministre" représentent une occasion pour traduire sa "gratitude" au chef de l'État et à Patrick Achi "qui par la construction des établissements d’excellence pour les jeunes filles, donnent aux enfants des deux sexes les mêmes chances d’accès au savoir, avec en perspective une participation équitable au processus de développement de leur pays".

Pour rappel, dès sa nomination à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné a affiché ses ambitions de donner une nouvelle image à son département. Le professeur d'anthropologie a donc lancé les états généraux de l'école ivoirienne. "Je m'engage à consolider les acquis et à apporter les améliorations nécessaires à l'effet de rendre notre système éducatif toujours plus performant en matière d'offre, en matière d'accès, en matière de qualité", avait-elle promis.