Madagascar: Les populations se déplacent en masse du nord vers le sud

Pays le plus peuplé de l'océan Indien avec 27,69 millions d'habitants en 2020, Madagascar fait face à une émigration croissante des populations du nord vers le sud depuis ces dernières années avec des chiffres impressionnants.

Madagascar: Le déplacement des populations du nord au sud s'accélère

L'émigration à Madagascar s'est accentuée ces dernières années à cause de plusieurs facteurs d'ordre social et économique. En effet, les récents chiffres en ce qui concerne le nombre de personnes touchées par la sécheresse (1,6 million) et la pénurie alimentaire (30 000) suffisent largement pour expliquer pourquoi la migration des populations du Sud vers le Nord s'accélère.

Ces derniers ne sont plus forcément attirées vers les grandes villes du pays, mais se déplacent dans des campagnes. Si le déplacement constant des populations du nord vers le sud du pays n'est pas pour autant illégal puisque d'après l'article 12 de la constitution, "tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi", il met à nu tout simplement les faiblesses des services administratifs à Madagascar.

Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde

Selon l'institut national des statistiques, 5 366 185 personnes ont déclaré avoir changé de district de naissance ou de résidence antérieure au moins une fois de leur vie tandis qu'un rapport du programme alimentaire des Nations unies recensait près de 1 million 700 000 de Malgaches victimes de la faim, 1 million 600000 de leur côté ne se nourrissent pas correctement.

La malnutrition de la population a des conséquences physiologiques sur la croissance des enfants. En effet, 40 pour cent des enfants de moins de cinq ans souffrent d'un retard de croissance.

Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète avec 6 % de personnes qui vivent une situation précaire. La faiblesse de la protection sociale dans le pays est apparente et les dépenses du pays représentent 0,3 % du PIB, contre 1,2 % en Afrique subsaharienne.