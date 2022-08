Foot: Le tournoi doté de la coupe Dominique Ouattara atterrit à Agboville

En vue d’occuper sainement la jeunesse ivoirienne en cette période de vacances scolaires par le sport, la fondation Children of Africa, de la première dame Dominique Ouattara, organise chaque année, une compétition de football dédiée aux enfants âgés de 7 à 15 ans. Agboville, chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa abritera pour la première fois ce tournoi doté de la coupe Dominique Ouattara du 13 août au 03 septembre prochain.

​Agboville abrite pour la première fois le tournoi doté de la coupe Dominique Ouattara

« Nous avons eu cette année beaucoup de chance d’être sélectionné pour participer à ce grand tournoi de la première dame…Ce sont 16 équipes au niveau des cadets c’est-à-dire les enfants de 7 à 15 ans, 4 au niveau des dames et 16 équipes au niveau des seniors, qui participeront à ce grand tournoi. Tournoi, qui concerne 11 sous-préfectures, les Yapo, Tiassalé, Sikensi et Taabo avec 02 équipes de football des différents quartiers de la ville d’Agboville », a exposé jeudi 11 août 2022, le président du comité d’organisation(PCO), Diaby Ali Kader, à la préfecture d’Agboville.

Pour lui, c’est le prix de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et surtout de la protection des droits des enfants qui, sera mis en exergue tout au long de ce tournoi.

« Le défi que nous devons relever, est de faire une démonstration de force en terme de mobilisation de toutes les couches sociales. Nous allons aussi saisir cette occasion pour montrer à la première dame et à Son excellence monsieur Alassane Ouattara que, le département d’Agboville, l’Agnéby-Tiassa sont en phase avec leur politique de développement, de cohésion sociale et de vivre ensemble », a ajouté le PCO de l’édition 2022 du tournoi Dominique Ouattara.

Prenant la parole, Fidèle Séka, secrétaire général 2 de la préfecture d’Agboville, a appelé les équipes participantes au fairplay.

« C’est la première fois que, ce tournoi pose ses valises à Agboville. Chères populations, nous devons faire en sorte de donner une bonne image de notre cité aux initiateurs afin de bénéficier une autre fois de cette opportunité. C’est pourquoi, je vous engage à participer à ce tournoi dans l’amitié, la paix, la joie et la fraternité. Le fairplay doit prévaloir durant toutes les rencontres », a souligné l’administrateur civil, en présence du 5e adjoint au maire d’Agboville, Gnaly Patricia et de Charles Zézé, directeur régional des Sports de l’Agnéby-Tiassa.

Notons que, c’est le mardi 12 juillet dernier que s’est tenue le lancement officiel de la 13e édition du tournoi national doté du trophée Dominique Ouattara, au cabinet de la première dame de Côte d’Ivoire.

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo et Dimba Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, ont œuvré pour étendre le tournoi à la participation des femmes et des séniors de toute la région, respectivement en handball et en football, a-t-on appris sur place.

Tizié TO Bi

Correspondant régional