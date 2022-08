Oghlawpo: Le Sous-préfet exhorte les populations au vivre ensemble

La commémoration de l’an 62 de la souveraineté de la Côte d’Ivoire a été célébrée sur l’étendue du territoire sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale. Un message que s’est fait fort d’instruire à ses administrés, le Sous-préfet d’ Oghlawpo, le Commandant Kouamé Djahan Norbert.

Ce que le Sous-préfet d’ Oghlawpo, Kouamé Djahan Norbert, demande aux populations

« Chers populations des huit villages d'Oghlwapo, il importe que vous enterreriez vos querelles pour devenir, désormais un peuple uni, riche de sa diversité et distingué par la cohésion et la Paix. Comment prétendre à un idéal de développement quand les fils et filles d’un même village ne sont pas unis ? Comment parvenir à un idéal de développement si chacun veut faire valoir ses intérêts personnels et non l’intérêt de la communauté ? C’est pourquoi, Je vous exhorte donc chères populations d'Oghlwapo, à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’Indépendance de notre pays, à la culture du vivre ensemble, à la tolérance et à l'Union inconditionnelle des fils et filles du peuple Gwa», a lancé, le dimanche 7 Août 2022, aux populations de sa circonscription, le Sous-préfet d’Oghlawpo.

Dressant le bilan des acquis enregistrés dans sa circonscription, l’administrateur civil a noté la réduction significative du nombre de conflits fonciers depuis la mise en place d’une procédure de règlement des conflits au cœur de laquelle ont été associés les chefs de terre, les chefs de village et les sachants dans le domaine.

Les services de l’Etat civil à Oghlawpo, a poursuivi le Sous-préfet, sont désormais très améliorés depuis l’instauration d’un système informatisé. Bien plus, le Sous-préfet qui veut que la nation entière retienne que le peuple Gwa est un peuple travailleur et épris de paix, a indiqué que l’ambition de l’administration est d’œuvrer à rendre plus compétitive et performante la gestion des chefs des huit villages d’Oghlawpo.

Faut-il l’indiquer, au cours de cette célébration, plus d’une douzaine de personnes, dont les chefs de services, les meilleurs élèves, les chefs de village, les associations de jeunesse et de femme, les planteurs ont été distingués.