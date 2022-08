Universités publiques : La grève suspendue, les raisons

La grève entamée dans les universités publiques depuis le lundi 1er août 2022 est suspendue. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par les organisations estudiantines et scolaires qui avaient lancé le mot d'ordre de grève le vendredi 12 août 2022.

Universités publiques : Voici pourquoi la grève est suspendue

Dans un communiqué publié le vendredi 12 août 2022, la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), l’UNESCI (Union nationale estudiantin et scolaire de Côte d'Ivoire), l’UMES-CI (Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), le FNEPT-CI (Forum national des élèves et étudiants de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire), la FETEPT-CI et l’ANECI ont annoncé la suspension de la grève qui a débuté le lundi 1er août 2022. Ces organisations ne manquent pas de donner la raison de cette décision.

En effet, expliquent-elles, à la suite de discussions avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un site a été trouvé à l’entrée de l’UFR des sciences médicales pour abriter le nouveau quai SOTRA, les travaux d’aménagement sont censés débuter ce vendredi 12 août 2022. Les organisations révèlent aussi que l’opération de préinscription des nouveaux bacheliers a été exclusivement confiée à la plateforme digitale du Trésor public TRESORPAY/TRESORMONEY. Par ailleurs, poursuivent-elles, leur ministre de tutelle, Adama Diawara, a promis d'orienter des étudiants dans les UFR de droit et SHS.

Pour rappel, les revendications des organisations estudiantines et scolaires avaient porté sur l’orientation des nouveaux bacheliers dans les UFR de droit ET SHS de l’université de Daloa ; l’ouverture des nouvelles universités publiques à d’autres offres de formation ; l’annulation du processus de préinscription en ligne des nouveaux bacheliers à travers les opérateurs mobiles (ORANGE, MTN et MOOV) au profit de la plateforme digitale du Trésor public TRESORAY/TRESORMONEY ; la délivrance des cartes d’étudiants dans les universités publiques et grandes écoles privées ; l’ouverture d’une session de réclamation après les résultats des orientations dans les universités publiques ; le retour du quai SOTRA à son ancien emplacement à l’intérieur de l’Uuniversité Félix Houphouët-Boigny ; l’ouverture de la cité universitaire d’Abobo pour la rentrée universitaire 2022/2023 et la régularité des soutenances BTS