Gabon : Ali Bongo accueille le général Mahamat Idriss Deby Itno

Le général Mahamat Idriss Deby Itno est attendu au Gabon le samedi 13 août 2022. Au pouvoir depuis la mort de son père Idriss Deby Itno, le dirigeant tchadien aura un échange avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba.

Mahamat Idriss Deby Itno en visite au Gabon

Selon un communiqué de la présidence de la République du Gabon, le général Mahamat Idriss Deby Itno, le président du Conseil militaire de transition du Tchad atterrira à Libreville dans le cadre d'une "visite de travail et d'amitié". C'est la toute première fois que le chef de la junte tchadienne effectue une visite au pays d'Ali Bongo.

"La visite du Président tchadien en terre gabonaise, la toute première depuis qu’il dirige son pays, s’inscrit dans le cadre des consultations régulières et amicales que Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l’État, entretient avec l’ensemble de ses homologues", peut-on lire dans le communiqué.

Pour la présidence gabonaise, le déplacement du numéro un tchadien au Gabon sera "l’occasion d’échanger avec son homologue gabonais des questions d’intérêt commun, notamment celles relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région et sur le continent, ainsi que sur le raffermissement des liens multiformes de coopération entre le Gabon et le Tchad".

Ali Bongo Ondimba a déjà reçu à Libreville les présidents de Sao Tomé-et-Principe, Carlos Vila Nova et de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra.