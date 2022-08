MTN CI et l’ONG Libellule signent une convention de partenariat

L'accompagnement et l’inclusion des personnes en situation de handicap a fait l’objet d’une signature de convention entre la Fondation MTN Côte d’Ivoire et l’ONG Libellule, mardi 09 août 2022 à Abidjan.

L’ONG Libellule et la Fondation MTN CI engagées dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

La Libellule, une Organisation non gouvernementale (ONG) orientée vers l'insertion en entreprise des personnes en situation de handicap, vient de bénéficier d'un appui financier de la Fondation MTN Côte d'Ivoire.

La remise de ce chèque a eu lieu lors d’une cérémonie officielle doublée de la signature d’une convention de partenariat qui s’est déroulée au siège de MTN Côte d’Ivoire, à Abidjan.

A cette occasion, tous les partenaires ont exprimé leur satisfaction et leur engagement aux côtés des personnes en situation de handicap pour lever les barrières à l’accessibilité et à l’inclusion, signe tangible d'un partenariat à succès dans le temps.

La Fondation MTN Côte d’Ivoire, qui promeut l’autonomie pour tous et cultive la diversité en son personnel, a salué une "initiative innovante" entreprise par l’association qui entend faciliter l’intégration des personnes à handicap.

"C'est une joie pour nous de soutenir cette initiative innovante qui permettra d'aider plusieurs personnes vivant avec un handicap intellectuel", a fait savoir Naminsita BAKAYOKO, Secrétaire exécutive adjointe de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, en début de la cérémonie. Tout en saluant les excellents résultats déjà obtenus dans les activités, elle a réitéré l'engagement citoyen de son entreprise à soutenir sans faille l’organisation non gouvernementale.

Pour sa part, Danièle Adahi Bikpo, directrice générale de la Libellule, s’est dit prête à se mobiliser pour des causes qui touchent les communautés et des minorités vulnérables, en général et pour les personnes en situation de handicap, en particulier.

Aussi, s’est-elle réjouie de l'implication active de MTN Côte d’Ivoire, à travers cet appui financier qui va permettre de relever le défi de faire changer le regard sur le handicap et se focaliser sur les compétences pour une meilleure intégration pour tous.

"Nous sommes contents de ce geste de la Fondation MTN Côte d’Ivoire qui nous aidera à financer ce projet de formation et d'insertion des personnes vivant avec un handicap intellectuel", a indiqué Mme Danièle Adahi Bikpo.

Lancé en 1994, le groupe MTN est un opérateur de marché émergent de premier plan avec une vision claire pour mener la livraison d’un monde numérique audacieux à ses clients. Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire, leaders du secteur, est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005.