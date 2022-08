Tiassalé: Dida, Godié et Neyo s'organisent, Doutoh Dago Barthélémy investi

La journée du samedi 13 Août 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire de la communauté Dida, Godié et Neyo du département de Tiassalé. Et pour cause...

Tiassalé: Dida, Godié et Neyo se confient au "Nanougnon" Alpha Sanogo

À l'occasion de la cérémonie d'intronisation de Doutoh Dago Barthélémy, chef central de la communauté Dida, Godié et Neyo du département de Tiassalé, dont il était le parrain, samedi à l'esplanade de la mairie, le secrétaire départemental du RHDP, Alpha Sanogo, a eu droit à des hommages mérités.

Lohoré Pierre, le président du Comité d’organisation, a invité l'assistance à faire un standing ovation au Directeur des affaires financières du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, pour sa générosité et son sens élevé de l'altruisme.

"Je voudrais qu'avec nos applaudissements, nous puissions saluer et remercier un homme, une âme sensible et un coeur ouvert, j'ai nommé monsieur Alpha Sanogo, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour la population de Tiassalé en général et en particulier pour notre communauté (...) D'ores et déjà, nous considérons monsieur Alpha Sanogo comme étant un membre à part entière de notre communauté et le président d'honneur de notre association avec tous les honneurs dus à son rang", a déclaré Lohoré Pierre.

Le peuple Dida, Godié et Neyo, un maillon important de la vie culturelle, économique et sociopolitique du département de Tiassalé

Parrain de la cérémonie d'intronisation de Doutoh Dago Barthélémy en qualité de chef central de la communauté Dida, Godié et Neyo du département de Tiassalé, Alpha Sanogo qui était représenté par Dr. Dély Mamadou, actuel Directeur général du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1 (CROU-A 1), a fortement contribué à la réussite de cette activité qui, aux yeux des organisateurs, était un prétexte et une occasion pour montrer à la population de Tiassalé, que le peuple Dida, Godié et Neyo n'est point étranger à cette terre de Tiassalé.

Mieux, cette communauté constitue un maillon important de la vie culturelle, économique et sociopolitique du département. C'est pourquoi, Doutoh Aliko Tegbo Paul, chef des chefs de la région du Lôh-Djiboua, a exhorté le nouveau chef Dago Barthélémy à être un chef rassembleur, à l'écoute de toutes les autres communautés; un chef par qui, la joie, la vie, le développement arrivent.

Même son de cloche pour Assalé Essié, Sous-préfet central de Tiassalé, représentant le préfet du département de Tiassalé à cette cérémonie. "Vous êtes désormais chef de la communauté. Vous devez être un chef attentionné, un chef qui rassure, un chef qui écoute. Vous pouvez compter sur le soutien de l'administration pour la réussite de votre mission", a-t-il assuré.

Alpha Sanogo baptisé "Nanougnon" pour ses nombreuses actions sociales

Expliquant le sens de l'attachement du parrain Alpha Sanogo au département de Tiassalé, Dr. Dély Mamadou a indiqué que c'est un juste retour d'un enfant reconnaissant vis-à-vis d'une terre qui l'a vu grandir. Il a réaffirmé la disponibilité de M. Sanogo à toujours répondre favorablement, chaque fois qu'il s'agira de la cohésion sociale.

"Alpha Sanogo se sent désormais membre de cette communauté et souhaite qu'ensemble, vous puissiez relever le défi du développement de la ville de Tiassalé", a déclaré Dély Mamadou. À noter que monsieur Alpha Sanogo, parrain de la cérémonie d'intronisation, a été baptisé Alpha Sanogo "Nanougnon"; ce qui signifie en langue Dida, un homme qui est généreux, qui a la main facile, un bienfaiteur.

La cérémonie d'intronisation s'est déroulée sous le regard bienveillant du chef du village de Tiassalekro, Nanan Assi Etien Mazola, et en présence de Monsieur Vethus N'Guessan, 1er adjoint au maire de Tiassalé, représentant le Maire Assalé Tiémoko.