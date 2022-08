Décès de Dj Arafat: Tina Glamour prend d'importantes décisions

Après les festivités marquant la commémoration de l’an 3 du décès de son fils Dj Arafat, Tina Glamour a pris d'importantes décisions. Ce qu’elle a décidé.

Tina Glamour: ‘’ j'ai décidé de changer de comportement ... ‘’

Pour l’an 3 du décès de son fils Ange Didier Houon, Tina Glamour a décidé d’organiser un concert en hommage au défunt mais également, célébrer ses 30 ans de carrière dans la musique. Un concert qui a eu lieu le vendredi 12 août dernier au Palais de la Culture de Treichville.

Même si la salle n’était pas véritablement pleine, Tina Glamour a livré un très beau spectacle au point où certains observateurs se demandaient si elle n’avait pas pris d’alcool avant de monter sur scène.

"Je n'ai bu que de l'eau avant de monter sur scène. J'ai demandé à Dieu de désenvoûter ma bouche. Je suis de tempérament chaude. Donc, je n'ai pas besoin de m'enivrer d'alcool pour être très en verve sur scène. Je n'ai bu que de l'eau avant de monter sur scène. L'eau est la source de vie. Je ne suis pas au stade de boire l'alcool avant une prestation‘’, a-t-elle confié à Media Prime.

Puis d'ajouter: ‘’ A travers mon spectacle, j'ai aussi voulu prouver de quoi je suis capable, musicalement parlant. J'ai fait 10 chansons en live. J'ai prouvé que je suis la Djadja. Avis donc à tous les promoteurs de spectacles, je suis prête pour la signature de tout contrat de spectacles".

Par ailleurs, Tina Glamour a pris une importante décision. ‘’ Ma bouche parle très mal, je le reconnais. Mais j'ai décidé de changer de comportement. Je ne proférerai plus d'injures. Oui, je ne parlerai plus. Mais vous aussi, pas d'insolence à mon encontre. Quand on est juste et poli avec moi, j'en fais pareil. Mais si on se joue les Django, les b**tes, les fous avec moi, je réagis en conséquence. Mais j'ai demandé à Dieu de désenvoûter ma bouche contre les injures‘’, a indiqué La Djadja qui a décidé de se concentrer désormais sur ses activités: ‘’Ma carrière musicale, ma cave "Le Désaltéro" qui va devenir "Le Désaltero plus", ma gamme de produits cosmétiques‘’, a-t-elle cité.