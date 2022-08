Ukraine: Tête-à-tête Zelensky, Tayyip Erdogan et Guterres jeudi

"A l'invitation du président Volodymyr Zelensky, le secrétaire général sera à Lviv (Ukraine ) jeudi pour participer à une rencontre trilatérale avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef de l’Etat ukrainien", a déclaré Stéphane Dujarric lors d’un point presse.

En visite en Ukraine, Antonio Guterres se rendra ensuite à Odessa puis en Turquie

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rendra en Ukraine jeudi 18 août où il participera notamment à une rencontre avec les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et turc Recep Tayyip Erdogan, a annoncé mardi son porte-parole.

La rencontre permettra d’"examiner" la mise en oeuvre de l’accord international signé en juillet à Istanbul pour permettre les exportations de céréales depuis l’Ukraine, accord "dont la Turquie est un élément clé", a-t-il ajouté.

"Un certain nombre de questions seront soulevées, en général, comme la nécessité d’une solution politique au conflit. Je n’ai aucun doute (sur le fait) que la question de la centrale nucléaire (de Zaporijjia) et d’autres seront également abordées", a indiqué le porte-parole, précisant qu’une bilatérale entre le président ukrainien et le secrétaire général devrait également avoir lieu.

Vendredi, Antonio Guterres se rendra à Odessa, un des trois ports ukrainiens utilisés dans le cadre de l’accord international qui a déjà permis le départ de 21 bateaux chargés notamment de maïs et de blé.